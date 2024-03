"Goldwert!" Eisenach jubelt nach Remis

Der ThSV Eisenach hat einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf gesammelt. Derweil hadert der TSV Hannover-Burgdorf mit der eigenen Abwehr.

"Für uns ist jeder Punkt goldwert", jubelte Willy Weihrauch bei Dyn. Wenige Minuten zuvor hatte der Rechtsaußen des ThSV Eisenach mit seinen Teamkollegen ein 31:31-Remis gegen den Favoriten aus Hannover geholt. "Ich glaube, wir haben ihn uns wirklich hart erkämpft", meinte er.

Dabei steigerte sich der Bundesliga-Aufsteiger in der zweiten Halbzeit und erzielte satte 20 Tore. "Wir werfen in der ersten Halbzeit zu viele Bälle weg. Ich glaube, das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Da standen wir auch in der Abwehr besser", erläuterte er den Leitungsexplosion nach der Pause. Zudem hat er sich mit seinen Teamkollegen nach den jüngsten Rückschlägen vorgenommen, "dass wir nicht mehr denken, wir spielen nur noch."

Dennoch war der Linkshänder nicht gänzlich glücklich, denn "wir machen in der entscheidenden Phase noch zu viele Fehler." Dementsprechend wurde der Coup gegen den Favoriten aus Niedersachsen knapp verpasst.

Hannover hadert mit Abwehr

Die Gäste ließen dabei erneut Federn. Bereits in der European League unter der Woche brachen sie in der zweiten Hälfte ein und verloren am Ende deutlich gegen den HBC Nantes. Diesmal konnten sie zumindest noch einen Punkt retten.

"Diesmal war es andersrum (als in der European League, Anm. d. Red.). Heute hat in der Abwehr nichts mehr funktioniert", monierte Renars Uscins im Anschluss und ergänzte, "wir kriegen nicht die nötigen Stockfouls hin, haben keine Paraden. Wegen 20 Gegentore in der zweiten Halbzeit haben wir hier zwei Punkte liegen lassen."

Dabei zeigte er sich verwundert über den Eindruck, denn "wir stellen in den ersten 15 Minuten eine wirklich gute Abwehr." Auch im Anschluss klappt es gut, denn dreieinhalb Minuten vor der Pause führten die Recken mit 14:8.

Doch diese Stabilität fehlte im zweiten Abschnitt. "Mit der Abwehr gewinnst du Spiele, gewinnst du Punkte. Das hat uns heute gefehlt", so der Nationalspieler.