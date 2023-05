"Goldschmied vom Königssee": Ex-Rodel-Bundestrainer Lenz gestorben

Der langjährige Rodel-Bundestrainer Josef "Sepp" Lenz ist tot. Wie der Rodel-Weltverband Fil am Montag unter Berufung auf die Familie mitteilte, starb Lenz im Alter von 88 Jahren in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai in seiner Heimat.

Sepp Lenz (1935-2023) picture alliance / SvenSimon