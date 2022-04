"Goldrichtige Entscheidung": Dorsch erfüllt die Erwartungen

Über Heidenheim und Gent kam Niklas Dorsch zurück in die Bundesliga. Beim FC Augsburg ist er vier Jahre nach seinem Erstligadebüt im Trikot des FC Bayern auf dem besten Weg, die für ihn vorgesehene Rolle auszufüllen.

Manchmal muss er sich noch etwas zügeln. Wie im Heimspiel des FC Augsburg gegen Wolfsburg. Erst zwei Minuten waren gespielt, als Dorsch seinen Gegenspieler Lukas Nmecha rustikal von den Beinen holte: Gelb. So früh in einer Partie vorbelastet zu sein, ist per se keine gute Ausgangslage. Für einen Spieler wie Dorsch, der auf der Sechs gegen den Ball von ruppigen Zweikämpfen lebt, droht damit das Spiel bei jedem weiteren Duell ein vorzeitiges Ende zu nehmen. Markus Weinzierl war das Risiko irgendwann zu groß, er ließ seinen Mittelfeld-Leader nach der Halbzeitpause draußen.

Da sein Team am Ende 3:0 gewann, kann Dorsch gutem Gewissens den positiven Aspekt sehen. "Ich persönlich konnte meine Lehre daraus ziehen. Genau so werde ich auch gegen Hertha ins Spiel gehen, aber noch ein bisschen mehr den Kopf einschalten und nicht in jeden Zweikampf so reingehen", erklärte der 24-Jährige vor dem Heimspiel gegen die Berliner am Samstagmittag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Seine Spielweise soll unter der Vorsichtsmaßnahme aber nicht leiden. "Ich habe schon gezeigt, dass ich aggressiv in die Zweikämpfe gehen kann, ohne eine frühe Gelbe Karte zu bekommen", betonte Dorsch.

Weinzierl fordert Kontinuität

Sein Trainer wird ihm das nicht ausreden. Ganz im Gegenteil. Mit Blick auf die zehn Gegentore in der Anfangsviertelstunde, den meisten im Ligavergleich, fordert er von seinem Schützling sogar genau diese Einstellung. "Wir brauchen diese Aggressivität, vor allem gleich von Anfang an. Er soll genau so weitermachen", verlangt Weinzierl.

Genauso so weitermachen kann Dorsch aus Sicht der Augsburger auch in seiner generellen Entwicklung. Bundesligaluft schnupperte er erstmals vor vier Jahren, 2018 im Trikot des FC Bayern, damals noch eine Nummer zu groß. Zwei Jahre bei Zweitligist Heidenheim sowie eine Saison inklusive acht Europapokaleinsätzen beim belgischen Klub KAA Gent haben den 1,78 Meter großen Rechtsfüßer reifen lassen. Die Erwartungen waren groß als der frisch gekürte U-21-Europameister im Sommer nach Augsburg kam. Rund sieben Millionen Euro ließ sich der Klub seinen Top-Transfer kosten, der gleich bis 2026 unterschrieb.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten kommt der gebürtige Oberfranke zum Ende seiner ersten Saison in der Fuggerstadt allmählich in Rollen. "Da gab es natürlich mehrere Höhen und Tiefen in meiner Saison bisher, was ich von vornherein auch wusste. Ich habe schon öfter gesagt, dass die Bundesliga natürlich ein anderes Niveau ist. Auch wenn es noch viel Luft nach oben gibt, für mich und für die Mannschaft, fühle ich mich immer wohler auf dem Platz", erzählte Dorsch.

Er tut uns unheimlich gut Markus Weinzierl über Niklas Dorsch

"Es ist nicht einfach, in eine Mannschaft in der Bundesliga reinzufinden. Das hat er im Laufe der Vorrunde gut gemacht und hat eine positive Entwicklung hingelegt. In den letzten Wochen und Monaten spielt er sehr stabil, sehr gereift, er tut uns unheimlich gut. Es tut mir als Trainer auch unheimlich gut, so ein Spieler im Zentrum zu haben, der alles kann; der defensiv zweikampfstark ist und offensiv Spielstruktur in die Mannschaft bekommt", ergänzte Weinzierl.

Mehr als Kampfkraft, Wille und Laufbereitschaft

Es ist eben nicht nur die Kampfkraft, der Wille und die Laufbereitschaft, es sind auch spielerische Glanzpunkte - allen voran sein 30-Meter-Traumtor in der Hinrunde gegen Köln - die den Mittelfeldspieler auszeichnen. Mit ihm haben Geschäftsführer Stefan Reuter und Kaderplaner Timon Pauls, der Dorsch aus seiner Zeit als Chefscout beim FC Bayern bestens kennt, den Spielertyp geangelt, von dem es in der Mannschaft noch zu wenige gibt: jung und hungrig, zugleich aber schon mit der Erfahrung und dem Willen, Verantwortung zu übernehmen. "Eine Goldrichtige Entscheidung, ihn geholt zu haben. Er setzt das um, was wir uns erhofft haben", betonte Weinzierl.

Wer Dorsch auf dem Rasen beobachtet, der sieht einen selbstbewussten Spieler. Sein dominantes Auftreten, seine Präsenz kann aber auch Züge von Überheblichkeit annehmen. Sofern die Leistungen stimmen, kann er sich dies erlauben. Und die Leistungen stimmen seit Wochen. Den wichtigen 2:1-Erfolg im jüngsten Heimspiel gegen Mainz hatte das Team auch Dorsch zu verdanken, der sich in der Schlussphase in jeden Ball (und Gegner) warf. Gelb vorbelastet war er in diese Partie auch, seit der 41. Minute. Doch es ging gut. Dass der FCA in München zuletzt bis in die 82. Minute die Null hielt, war ebenfalls zu großen Teilen sein Verdienst.

So soll es auch im kommenden Kellerduell gegen die kriselnde Hertha laufen. "Wir wissen, dass wir eine riesige Chance haben. Und wir wissen, dass wir zu Hause super Leistungen gezeigt haben", so Dorsch. Ein Sieg am Samstagmittag - und der Klassenerhalt wäre bei dann neun Zählern Vorsprung auf den Tabellen-17. wohl eingetütet.