Goldmann: "Das deutsche Eishockey hat sich aus der Pflegestufe befreit"

Die DEL startet am Donnerstag in die neue Saison: Titelverteidiger Eisbären Berlin empfängt den EHC Red Bull München. Gleichzeitig startet bei MagentaSport die vielleicht "Schnellste Konferenz der Welt" mit dem DEL-Experten Rick Goldmann.

Herr Goldmann, Mannheim, München, Berlin - die üblichen Verdächtigen gelten als Favoriten auf den Titel. Aber gibt es auch einen etatmäßigen Außenseiter, dem Sie zutrauen, ins Rennen um die Meisterschaft einzugreifen?

Vom Kader sind das die drei Schwergewichte der Liga. Man hat gesehen, dass andere Teams wie letzte Saison Ingolstadt und Wolfsburg da reinstoßen können, wenn alles passt. Das wäre sportlich zu wünschen. Aber von den drei genannten Schwergewichten sind diesmal zwei im Finale. Du hast diese Saison einfach mehr Spiele, da setzt sich die Tiefe im Kader meines Erachtens mehr durch.

In den vergangenen beiden Jahren wurden mit Seider, Stützle und zuletzt Reichel und Peterka junge deutsche Spieler früh von der NHL im Draft ausgewählt und wechselten zu ihren NHL-Klubs. Gibt es junge deutsche Spieler, denen Sie dies in der kommenden Saison 2021/22 auch zutrauen?

Das deutsche Eishockey hat sich aus der Pflegestufe befreit, aber jetzt davon auszugehen, dass jedes Jahr Talente von der Kategorie Seider, Stützle, Reichel und Peterka in die NHL gedraftet werden, das ist vermessen. Das sind einfach herausragende Nachwuchsspieler. Aber es kommt weiter Qualität nach. Ich bin gespannt zu sehen, wer sich dieses Jahr in den Vordergrund spielen kann.



Die Referees dürfen ab sofort nicht nur Tore, sondern auch Torentstehungen und bei manchen Strafen den Video-Beweis zur Überprüfung heranziehen. Sehen Sie darin eine positive Entwicklung oder könnte dies vielleicht auch zu viele Unterbrechungen nach sich ziehen?

Das ist die ganz große Frage, da warten wir mal die ersten Spieltage ab. Ich sehe und hoffe, dass es dadurch gerechter wird. Aber ich sehe auch die Gefahr, dass die Spiele viel zerpflückter sind. Ich bin nicht zwingend ein Freund vom Videobeweis im Fußball und ich hoffe, dass es im Eishockey nicht ebenso überhand nimmt.

Was halten Sie von der Einführung des sogenannten "Trapez" wie in der NHL für die Torhüter, die hinter dem eigenen Tor nur noch in einen kleinen Bereich den Puck spielen dürfen?

Dadurch soll das Spiel insgesamt schneller werden, mehr Vorteile für die Angreifer und mehr Torchancen bringen. Ich glaube aber, dass diese Regeländerung nicht so viele Veränderungen bringen wird.

2018 gewann eine DEL-Auswahl in Pyeongchang die Silbermedaille bei Olympia. Welche Chancen räumen Sie dem deutschen Nationalteam im Februar 2022 in Peking ein, wenn neben den DEL-Akteuren auch die NHL-Spieler um Leon Draisaitl mit dabei sein werden?



Insgesamt wird das ein sehr spannendes Eishockey-Jahr, potenziell ist Olympia mit der Teilnahme der NHL-Spieler das Highlight. Es wird spannend sein, wie die deutsche Auswahl mit Grubauer, Draisaitl, Stützle, Seider und den anderen deutschen Topstars gegen eine gefühlte All-Star Mannschaft aus Kanada und USA funktioniert. Das wird Eishockey der Spitzenklasse und das deutsche Eishockey hat insgesamt die Chance, sich ins Schaufenster zu stellen.



Was erwartet den Zuschauer bei der "Schnellsten Konferenz der Welt"? Und wie bereitet man sich auf solch einen Kraftakt vor?



Wir planen die erste halbe Stunde richtig intensiv, danach fliegt das Spiel. Es gibt dann keine langweilige Minute in rund drei Stunden Livestrecke mehr. Da musst du flexibel sein, richtig reagieren. Eine schöne, spannende Herausforderung.



Mit Basti Schwele zusammen sind Sie das regelmäßige Experten-Duo, Sie kennen sich seit gefühlten Ewigkeiten, wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?



Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen - wir kennen uns also sehr gut und bringen immer noch Respekt, aber auch Spaß mit in die Sprecherkabine. Ich sehe beim Kommentieren oder an seiner Mimik, wann ich sprechen, also übernehmen kann. Jeder gibt sich Raum und Platz. Wir sind zu 85 Prozent der gleichen Ansicht. Die restlichen 15 Prozent hören wir einander zu und diskutieren.



