Goldhammer: "Ich habe klare Vorstellungen"

Mit dem Abschluss der Saison 2022/23 ist bei Viktoria Aschaffenburg auch eine Ära zu Ende gegangen. Nach knapp sieben Jahren hat Trainer Jochen Seitz an Simon Goldhammer übergeben.

Auf die Entscheidung von Jochen Seitz, nach knapp sieben Jahren seinen Trainervertrag bei Viktoria Aschaffenburg nicht mehr zu verlängern, war Sportvorstand Benedikt Hotz vorbereitet. Schon vorab hatte er die Fühler nach dem Wunschkandidaten ausgestreckt: Simon Goldhammer (37), zuletzt Trainer beim Landesligisten TuS Röllbach und zuvor von 2018 bis 2020 als Co-Trainer von Jochen Seitz bereits am Schönbusch tätig, hat Mitte Juni sein neues Amt angetreten. In Röllbach hatte er zwar für die neue Saison zugesagt, aber sich eine Ausstiegsklausel ausbedungen. Rechtzeitig zum Dienstbeginn legte er noch erfolgreich die Prüfung zur Trainer-A-Lizenz ab.

Hotz sieht viele Vorteile in dieser Verpflichtung. Nicht nur, dass Goldhammer noch große Teile der Mannschaft kennt, er weiß auch um die Lage der Viktoria, die mit einem auf Kante genähten Etat keine großen Sprünge machen kann. Das zeigt der Kader für die neue Saison. Zwar hat kein etablierter Stammspieler den Verein verlassen, dafür kamen mit Stürmer Lucas Sitter (23, SG Langstadt-Babenhausen, Gruppenliga) und Außenbahnspieler Lars Kleiner (18, Eintracht Frankfurt U 19) auch keine gestandenen Regionalliga-Spieler dazu.

Ich habe klare Vorstellungen, wie die Mannschaft Fußball spielen soll. Dazu gehören vor allem die Basics. Simon Goldhammer

Fünf Akteure der eigenen U 19 soll Goldhammer heranführen. Der ist mit dem Aufgebot zufrieden, lobt Sitter und Kleiner als wertvolle Neuzugänge und erwartet, "dass bei einem neuen Trainer der eine oder andere noch ein paar Prozent draufpacken kann". In der Vorbereitung sollen die Spieler seinen Stil verinnerlichen: "Ich habe klare Vorstellungen, wie die Mannschaft Fußball spielen soll. Dazu gehören vor allem die Basics: Laufbereitschaft, Mentalität, Emotionalität. Darüber hinaus bin ich ein Freund von Spielprinzipien. Im Training werden wir klare Abläufe erarbeiten, wie wir mit dem Ball und wie gegen den Ball spielen wollen." Sein Ziel: "Aus der defensiven Stabilität offensive Momente schaffen."

Dass er in der Mannschaft, in der viele erfahrene Akteure stehen, aufgrund seine Alters Schwierigkeiten bekommen könnte, glaubt Goldhammer nicht: "Autorität und Vertrauen gewinnt man durch Sozialkompetenz und Fachkompetenz. Der Spieler muss spüren, dass vorne einer steht der einen Plan hat und Lösungen anbieten kann. Sich Autorität zu verschaffen, hat nichts mit dem Alter zu tun." Als Spieler bestritt Goldhammer für die SV Elversberg und Bayern Alzenau 79 Regionalliga-Spiele.

"Natürlich bin ich noch ein junger Trainer, aber ich arbeite sehr akribisch und fleißig, suche immer wieder den Austausch mit den Co-Trainern, dem Staff oder den Führungsspielern." Beruflich ist er beim DFB angestellt und koordiniert dort unter anderem für die Elite-Schiedsrichter bundesweit die Einsätze der Physiotherapeuten. Mit dem fünften Platz der letzten Saison hat Seitz eine hohe Messlatte gelegt, aber für die Viktoria mit ihren Möglichkeiten kann das kein Maßstab sein. Das sieht auch Goldhammer so: "Jetzt schon ein konkretes Ziel auszugeben, wäre schwierig. Generell kann ich sagen, dass ich einen sehr hohen Anspruch an mich habe. Dabei bin ich durchaus ein Fan von ambitionierten Zielen, aber man muss dabei bodenständig bleiben."

Am Maximum

Zudem tritt der neue Trainer sein Ziel in wieder einmal sehr unruhigen Zeiten an. Im Laufe der letzten zehn Monate sind vier von sechs Vorstandsmitgliedern zurückgetreten. Besonders der Rücktritt von Sven Schmidt-Tudl Ende Mai wirbelte Staub auf. Der Unternehmer, ließ in seiner Erklärung erkennen, dass die Viktoria an einer kritischen Marke steht. Unter den gegebenen Umständen sieht er den Verein "in vielen Bereichen nahezu am Optimum".

Mit der ersten Mannschaft wie auch mit den meisten Jugendteams habe man "das Maximum erreicht". Für die nächsten Schritte brauche es "weit mehr". Dazu zählt er zusätzliche finanzielle Mittel, eine breitere Unterstützung durch die Wirtschaft und die Schaffung professionellerer Strukturen. "Aber dafür müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen - bedingungslos." Mit dieser Aussage machte er die Differenzen im Vorstand deutlich.