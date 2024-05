Goldener Schuh (Golden Shoe) - Alle Gewinner seit 1997

Der Goldene Schuh wird jährlich an den besten Torjäger Europas verliehen. Ein Überblick über die wichtigsten Infos und alle Gewinner seit 1997.

Der Goldene Schuh (auch als European Golden Shoe bekannt) ist eine Auszeichnung der UEFA, die den besten Torjäger einer Saison kürt. Die Trophäe wird jährlich an den Spieler verliehen, der die meisten Tore in einer der jeweiligen höchsten Spielklassen der UEFA erzielt hat.

Insgesamt wurde die Auszeichnung inklusive der Saison 2023/24 schon 55-mal verliehen. Mit Harry Kane gewann zum fünften Mal ein Spieler aus der Bundesliga den Preis - als einziger Deutscher wurde bereits Gerd Müller 1969/70 und 1971/72 zweifacher Sieger genauso wie der Pole Robert Lewandowski in den aufeinanderfolgenden Saisons 2020/21 und 2021/22.

So ergibt sich das Ranking

Ein wichtiger Grundstein für das Ranking ist die Kompetitivität der jeweiligen nationalen Liga. Anhand der UEFA-Fünfjahreswertung soll so eine gerechte Vergabe gewährleistet und der Vergleich zwischen den verschiedenen Ligen ermöglicht werden.

So wird die Anzahl der Tore der jeweiligen Spieler für die ersten fünf Ligen mit dem Faktor zwei multipliziert. Für die folgenden Ligen, die in der Fünfjahreswertung Platz sechs bis 22 belegen, wird der Faktor mit 1,5 modifiziert und die Tore in den restlichen Ligen werden einfach gezählt. Dies führt dazu, dass durch die Multiplikation der geschossenen Tore mit dem ligenspezifischen Faktor für jeden Spieler eine Punktzahl ermittelt werden kann, die später die Grundlage für die Vergabe des Goldenen Schuhs bildet.

Seit wann wird der Goldene Schuh vergeben?

Der Preis für den besten Torjäger der Saison wurde erstmals im Jahre 1968 eingeführt - damals noch vom französischen Sportmagazin France Football. Bis zum Jahr 1991 - nach der Saison wurde der Goldene Schuh bis 1996 nicht mehr vergeben - wurden hierbei jedoch weder die Anzahl der Spiele noch die relative Spielstärke der Liga beachtet.

Dies änderte sich seitdem der Preis mit der neuen Punkte-Regelung unter der Schirmherrschaft vom Verband European Sports Media im Jahre 1997 wieder ausgezeichnet wird.

Wer hat den Golden Shoe am häufigsten gewonnen?

Seit dem Start der Preisverleihung in den 60er-Jahren sind die Portugiesen die Nation der Torjäger. Acht Mal konnte ein Spieler von der iberischen Halbinsel sich den goldenen Schuh sichern - die Hälfte davon gehen alleine auf das Konto von Cristiano Ronaldo. Der Stürmerstar muss sich mit seinen vier Trophäen jedoch hinter seinem ewigen Rivalen Lionel Messi anstellen. Der Argentinier gewann sechs von sieben Goldenen Schuhen für sein Land - Hector Yazalde 1973/74 war der andere Gewinner - und hält mit einer Punktzahl von 100 immer noch den Rekord für das beste Ergebnis.

Neben den beiden Tormaschinen gewannen mit Gerd Müller, Eusebio, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Mario Jardel, Thierry Henry, Diego Forlán, Luis Suarez und Robert Lewandowski noch neun weitere Spieler den Titel mehr als einmal (alle je zwei Mal). Cristiano Ronaldo und Luiz Suarez sind die einzigen beiden Spieler, denen das Kunststück gelang, die Auszeichnung in zwei unterschiedlichen Ligen zu gewinnen.

Alle Gewinner in der Übersicht seit 1997

Die Gewinner des Golden Schuhs