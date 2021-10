"Goldene Sportpyramide" für Ex-Bundestrainerin Neid

Die ehemalige Bundestrainerin Silvia Neid erhält die "Goldene Sportpyramide" für ihr Lebenswerk. Wie die Deutsche Sporthilfe mitteilte, bekommt die Pionierin und Wegbereiterin für Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland die Auszeichnung am 24. November in Berlin.

Ex-Bundestrainerin Silvia wird für ihr Lebenswerk geehrt. imago images/Sven Simon