Sechste Final-Teilnahme in acht Jahren: Warriors beenden Mavs-Saison und erinnern an Jordans Bulls

Klay Thompson und Stephen Curry haben es wieder einmal getan. Die "Splash Brothers" stehen in den NBA-Finals, die überraschend starke Saison der Dallas Mavericks ist somit beendet.

Die Dallas Mavericks kamen in der Finalserie der Western Conference nicht ganz an die zuvor gezeigten Leistungen heran, ihr überraschender Lauf durch die NBA-Play-offs fand somit kurz vor dem großen Ziel ein Ende - und die Texaner können dem Titelgewinn von 2011 unter Dirk Nowitzki vorerst keinen weiteren hinzufügen.

Doncic kommt zu spät in Fahrt

Superstar Luka Doncic stand beim 110:120 im fünften Duell mit den Warriors lange Zeit im Schatten von Klay Thompson und Stephen Curry, kam erst in Fahrt, als eigentlich alles zu spät war - 28 Punkte, neun Rebounds, sechs Assists.

"Großartige Saison. Stolz auf die Jungs", twitterte Nowitzki nach dem Aus seiner Mavs. Sein Landsmann Maxi Kleber kam im entscheidenden Spiel auf sieben Punkte, einen Assist und acht Rebounds, Neuzugang Spencer Dinwiddie konnte die Erwartungen mit 26 Zählern (fünf Dreier) abermals erfüllen.

Vergleiche mit Jordans Chicago Bulls

Doch die Mavs standen in San Francisco klar im Schatten der Warriors, die nach den Erfolgen von 2015, 2017 und 2018 zum sechsten Mal binnen acht Jahren ins Finale vorstoßen konnten - das erinnert schon an die goldenen Zeiten der Chicago Bulls unter Michael Jordan, die zwischen 1991 und 1998 alle ihre sechs Finals gewannen. Warriors-Gegner in diesem Sommer werden die Boston Celtics oder die Miami Heat sein.

"Es ist ein Segen für uns, dorthin zurückzukehren, wo wir hingehören", sagte Curry, der zum wertvollsten Spieler der Play-offs in der Western Conference gewählt wurde - obwohl er in Spiel fünf mit 15 Zählern (5 von 17 aus dem Feld) doch unter seinen Möglichkeiten blieb. Egal, "Splash Brother" Thompson hielt die Zügel fest in der Hand und kam auf 32 Punkte (acht Dreier!). Der oft unterschätzte Andrew Wiggins unterstrich seinen Wert ein weiteres Mal (18/10), Draymond Green (17/6/9) machte sogar einen Dreier, und Jordan Poole streute von der Bank kommend 16 Punkte ein.

"Sechs Mal in acht Jahren in den Finals zu stehen, erfordert einfach ein enormes Maß an Können, Entschlossenheit und Arbeit, und ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein", sagte Warriors-Coach Steve Kerr. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Golden State auch aufgrund von Verletzungen seiner Protagonisten die Play-offs verpasst.