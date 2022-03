Golden Shoe: Vlahovic schließt zu Schick auf - Lewandowski hält den Vorsprung

Titelverteidiger Robert Lewandowski hält seinen Vorsprung im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas. Dusan Vlahovic kommt ein wenig näher und hat mit Patrik Schick gleichgezogen. Mo Salah mischt nun auch oben mit.

Der FC Bayern gewann 1:0 bei Eintracht Frankfurt, Leroy Sané zeichnete für den einzigen Treffer verantwortlich. Robert Lewandowski ging erst das sechste Mal in 24-Liga-Spielen in dieser Saison leer aus. Seine Spitzenposition beim Golden Schuh ist aber ungefährdet. Mit 28 Treffern (56 Punkte) führt er das Ranking klar an.

Der Zweitplatzierte Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte) von Molde FK kann nicht mehr punkten, weil die norwegische Liga schon abgeschlossen ist. Der Leverkusener Patrik Schick, auf Platz drei notiert, kann derzeit ebenfalls nicht näherkommen, eine Wadenverletzung zwingt den Bayer-Torjäger zum Zuschauen.

Vlahovic schließt zu Schick auf

Rang drei muss sich Schick nun mit Dusan Vlahovic teilen, dem beim 3:2 von Juventus Turin beim FC Empoli sein erster Doppelpack im Juve-Dress gelang. Mit dem 2:1 und 3:1 stellte er den Sieg der Alten Dame sicher und hat nun wie Schick 20 Tore auf dem Konto.

Immobile muss sich Rang sechs nun mit Benzema und Salah teilen

Ciro Immobile muss sich Platz sechs nun mit Karim Benzema, der beim "kleinen" Madrider Derby bei Rayo den 1:0-Siegtreffer für Real Madrid markierte, und Mo Salah teilen. Liverpools Stürmerstar versenkte zwei Elfmeter beim 6:0 der Reds gegen Leeds United und hat nun ebenfalls 19 Treffer.

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 01.03.2022)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Robert Lewandowski Bayern München 28 2 56 2 Ohi Omoijuanfo Molde FK 27 1,5 40,5 3 Patrik Schick Bayer Leverkusen 20 2 40 Dusan Vlahovic AC Florenz/Juventus 20 2 40 5 Thomas Lehne Olsen Lilleström SK 26 1,5 39 6 Ciro Immobile Lazio Rom 19 2 38 Karim Benzema Real Madrid 19 2 38 Mohamed Salah FC Liverpool 19 2 38 9 Veton Berisha Viking Stavanger 22 1,5 33 10 Marko Livaja Hajduk Split 22 1,5 33 11 Erling Haaland Borussia Dortmund 16 2 32 12 Anthony Modeste 1. FC Köln 15 2 30 Wissam Ben Yedder AS Moncao 15 2 30 Giovanni Simeone Hellas Verona 15 2 30 Deniz Undav Union Saint-Gilloise 20 1,5 30 Ricardo Jorge Gomes Partizan Belgrad 20 1,5 30 Michael Frey Royal Antwerp FC 20 1,5 30 Darwin Nunez Benfica Lissabon 20 1,5 30 19 Christopher Nkunku RB Leipzig 14 2 28 Kylian Mbappe PSG 14 2 28 21 Omer Atzili Maccabi Haifa 18 1,5 27 Mikkel Dahl Havnar Boltfelag 27 1 27 23 Raul de Tomas Espanyol Barcelona 13 2 26 Vinicius Junior Real Madrid 13 2 26 Martin Terrier Stade Rennes 13 2 26 Gaetan Laborde Stade Rennes 13 2 26 Enes Ünal Getafe 13 2 26 28 Luis Fernando Diaz FC Porto/Liverpool 15/1 1,5/2 24,5 29 Jonathan David Lille OSC 12 2 24 Juanmi Real Betis 12 2 24 Diogo Jota FC Liverpool 12 2 24 Tammy Abraham AS Rom 12 2 24 Moussa Diaby Leverkusen 12 2 24 Sebastien Haller Ajax Amsterdam 16 1,5 24 Ebere Onuacho KRC Genk 16 1,5 24 36 Arthur Cabral FC Basel/AC Florenz 14/1 1,5/2 23 37 Eirik Botheim Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Nikola Storm KV Mechelen 15 1,5 22,5 Theoson-Jordan Siebatcheu Young Boys Bern 15 1,5 22,5 Josip Drmic HNK Rijeka 15 1,5 22,5 Jelle Vossen Zulte Waregem 15 1,5 22,5 42 Lautaro Martinez Inter Mailand 11 2 22 Iago Aspas Celta Vigo 11 2 22 Joselu Deportivo Alaves 11 2 22 Angel Correa Atletico Madrid 11 2 22 Sadio Mané FC Liverpool 11 2 22 Jay Donnelly Glentoran FC 22 1 22 48 Karim Adeyemi RB Salzburg 14 1,5 21 Artem Dovbyk SK Dnipro-1 14 1,5 21 Dante Vanzeir Union Saint-Gilloise 14 1,5 21 Jasmin Kurtic PAOK Saloniki 14 1,5 21 Ricardo Horta SC Braga 14 1,5 21 Tarik Tissoudali KAA Gent 14 1,5 21 Georgie Kelly Bohemian FC Dublin 21 1 21 Martin Adam Paksi FC 21 1 21

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.