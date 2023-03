Golden Shoe: Osimhen fängt Kane ab - Openda klettert weiter

Mit seinem Doppelpack gegen den FC Turin hat Victor Osimhen zu Harry Kane aufgeschlossen, der nur ein Tor erzielte. An der Spitze thront weiter Erling Haaland, obwohl dessen Dreierpack gegen Burnley nicht in die Wertung fließt.

32., 35., 59. - mit drei Toren ebnete Erling Haaland seinem Team vier Tage nach dem Fünferpack gegen Leipzig im Champions-League-Achtelfinale abermals den Weg zum Sieg. Weil Manchester City aber am Samstag nicht wie gewohnt in der Liga, sondern im FA Cup gegen Zweitligist Burnley (6:0) im Einsatz war, konnte der norwegische Stürmer in dieser Woche seinen Vorsprung im Golden-Shoe-Rating nicht ausbauen - sondern musste seinen Verfolgern gar dabei zusehen, wie sie Boden gut machten.

Seit vergangener Woche sitzt Harry Kane dem Norweger im Nacken - oder hatte sich da trotz 16 Punkten Rückstand zumindest Platz zwei gesichert. Auch an diesem Wochenende war Kane erfolgreich, wenngleich er mit Tottenham Hotspur trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung noch den Ausgleich des Premier-League-Schlusslichts FC Southampton hinnehmen musste. Schwacher Trost für Harry Kane: Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 hat er den Rückstand auf Haaland um zwei Punkte verkürzt.

Den zweiten Platz muss Kane allerdings während der Länderspielpause mit Victor Osimhen teilen. Der Angreifer der SSC Neapel traf beim 4:0 des italienischen Tabellenführers gegen den FC Turin doppelt und steht nun wie Kane bei 21 Ligatoren und 42 Punkten. Auch den vierten Platz teilen sich zwei Spieler: Weder Kylian Mbappé (PSG) noch Jonathan David (Lille) trafen am Wochenende, aus der Verfolgergruppe konnte aber ebenso kein Spieler an die beiden heranrücken. Die beiden Ligue-1-Stürmer stehen bei je 19 Toren (38 Punkte).

Ein anderer Stürmer in Frankreichs höchster Spielklasse weiß derweil, wo das Tor steht. Vor einer Woche katapultierte sich Lois Openda mit dem schnellsten Hattrick der Ligue-1-Geschichte ins Golden-Shoe-Ranking, beim 3:0 gegen Angers SCO traf der Belgier doppelt und liegt mit 28 Punkten mittlerweile auf dem geteilten 16. Platz.

Auch wenn er beim 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach seinem Teamkollegen Marvin Ducksch den Vortritt lassen musste, ist Werder Bremens Niclas Füllkrug weiterhin bester Torschütze der Bundesliga. Mit 15 Toren liegt der Nationalstürmer auf Platz zwölf - gleichauf mit Barcelonas Robert Lewandowski, der zum Clasico-Sieg am Sonntag kein Tor beisteuerte.

kmx

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 20.03.2023)