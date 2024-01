Golden Shoe: Morata bedrängt Bellingham, Martinez an Guirassy dran

Bei Europas Torjägern thront Bayerns Harry Kane weiterhin ganz oben - trotz der Bundesliga-Pause. Ordentlich punkten konnte dagegen Alvaro Morata.

Die Bundesliga pausiert und trotzdem steht Bayerns Mittelstürmer Harry Kane weiterhin ganz oben in der Liste von Europas besten Torjägern. 21 Liga-Tore hat Englands Nationalspieler, den der kicker in seiner Rangliste ganz klar in die Weltklasse hievte, in seiner Bilanz stehen und damit sechs Zähler mehr als Kylian Mbappé von PSG, der zuletzt vor Weihnachten gegen Metz doppelt traf und damit Kane ein wenig auf die Pelle rückte.

Moratas Dreierpack

Neben der Bundesliga pausiert im neuen Jahr bisher auch Frankreichs Ligue 1 und die Premier League. Richtig Torhunger hatte dagegen Atleticos Alvaro Morata, der mit seinem Team Atletico zwar bei der La-Liga-Überraschung Girona mit 3:4 verlor, selbst aber einen Dreierpack schnürte. Folglich machte er beim zweiten Ranking des Golden Shoe der European Sports Media (ESM) des neuen Jahres einen Riesensprung.

Quasi aus dem Nichts kletterte der spanische Angreifer mit seinen sechs gesammelten Punkten immerhin auf Platz 12 - und damit in die Nähe von Jude Bellingham, der zwar mit Real gegen Mallorca beim 1:0 jubeln durfte, aber diesmal ausnahmsweise nicht als Matchwinner in Erscheinung trat, sondern in dieser Rolle Antonio Rüdiger herzen durfte.

Martinez in Schlagdistanz zu Guirassy

Auch in der Serie A wurde 2024 schon ein Spieltag bestritten und prompt zeigte sich Inter-Goalgetter Lautaro Martinez in Torlaune. Der Argentinier erzielte beim 2:1 gegen Hellas Verona den Führungstreffer und schaufelte damit zwei Punkte mehr auf sein Konto. Mit nun 32 Punkten bleibt er zwar Fünfter, ist aber in Schlagdistanz zu Stuttgarts Serhou Guirassy.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 9.1.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 21 2 42 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 18 2 36 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 4 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 17 2 34 5 Lautaro Martinez Inter Mailand 16 2 32 6 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 Mohamed Salah FC Liverpool 14 2 28 8 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 9 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 18 1,5 27 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 18 1,5 27 11 Jude Bellingham Real Madrid 13 2 26 12 Heung-min Son Tottenham Hotspur 12 2 24 Borja Mayoral FC Getafe 12 2 24 Alvaro Morata Atletico Madrid 12 2 24 Dominic Solanke Bournemouth 12 2 24 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 17 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Kevin Denkey Cercle Brügge 15 1,5 22,5 20 Lois Openda RB Leipzig 11 2 22 Jarrod Bowen West Ham 11 2 22 Artem Dovbyk FC Girona 11 2 22 Antoine Griezmann Atletico Madrid 11 2 22 24 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/13 1,5/1,5 21 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 14 1,5 21 Simon Banza Sporting Braga 14 1,5 21 Saldanha Partizan Belgrad 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.