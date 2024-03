Golden Shoe: Mbappé rückt hinter Spitzenreiter Kane auf Rang zwei vor

Harry Kane thront weiter einsam an der Spitze der europäischen Torjägerliste, allerdings pirscht sich PSG-Star Kylian Mbappé an den Bayern-Goalgetter ran. Leipzigs Lois Openda rückt Stuttgarts Serhou Guirassy auf die Pelle.

Natürlich war Harry Kane auch am 26. Spieltag zur Stelle: Beim 5:2-Sieg des FC Bayern bei Schlusslicht Darmstadt 98 schlug der Engländer in der Verlängerung von Hälfte eins per Kopf zu und erzielte so seinen insgesamt 31. Saisontreffer. Damit führt der 30-Jährige das Goalgetter-Ranking der European Sports Media (ESM) mit nunmehr 62 Punkten weiterhin souverän an.

Denn der Zweite im Tableau hat bereits satte 14 Zähler Rückstand. Allerdings hat Kane nun keinen Geringeren als Kylian Mbappé im Nacken. Der französische Vize-Weltmeister schlug beim 6:2-Kantersieg von Paris Saint-Germain in Montpellier gleich dreimal zu und stockte sein Konto auf 24 Treffer in der Ligue 1 auf - macht mit 48 Zählern Rang zwei. Auf Rang drei rutschte der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez ab, der beim 1:1 Inter Mailands gegen den Meister SSC Neapel leer ausging.

Mbappé distanzierte durch seine drei Tore auch Serhou Guirassy, mit dem Stuttgarter lag er vor dem Wochenende noch gleichauf. Guirassy kommt nach seinem Treffer beim 3:0-Sieg des VfB bei der TSG Hoffenheim auf 22 Tore, mit 44 Punkten ist er nun als Vierter einen Rang schlechter notiert als in der Vorwoche.

Haaland muss Openda passieren lassen

Dem guineischen Nationalstürmer im Nacken sitzt seit diesem Wochenende Lois Openda. Der Belgier war beim 5:1-Sieg RB Leipzigs beim 1. FC Köln gleich zweimal erfolgreich, und rückt mit nunmehr 19 Toren und 38 Punkten auf Rang fünf vor.

Denn Titelverteidiger Erling Haaland blieb bei 18 Toren (36 Zähler) stehen und musste Openda somit passieren lassen. Manchester City war am Wochenende nicht in der Premier League gefordert, sondern im FA Cup (2:0 gegen Newcastle United).

Von den weiteren Bundesliga-Torjägern bis Rang 60 konnte keiner ein persönliches Erfolgserlebnis für sich verbuchen. Stuttgarts Deniz Undav (14 Tore, 48 Punkte) ging ebenso leer aus wie sein Hoffenheimer Kontrahent Maximilan Beier (12/24). Auch FCA-Kapitän Ermedin Demirovic sowie die beiden Dortmunder Donyell Malen und Niclas Füllkrug (je 11/22) gingen leer aus.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 18.3.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 31 2 62 2 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 24 2 48 3 Lautaro Martinez Inter Mailand 23 2 46 4 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 22 2 44 5 Lois Openda RB Leipzig 19 2 38 6 Erling Haaland Manchester City 18 2 36 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 8 Kevin Denkey Cercle Brügge 23 1,5 34,5 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 23 1,5 34,5 10 Luuk de Jong PSV Eindhoven 22 1,5 33 Viktor Gyökeres Sporting 22 1,5 33 12 Jude Bellingham Real Madrid 16 2 32 Ollie Watkins Aston Villa 16 2 32 14 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 21 1,5 31,5 15 Ante Budimir Osasuna 15 2 30 Jonathan David Lille OSC 15 2 30 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Mohamed Salah FC Liverpool 15 2 30 Dusan Vlahovic Juventus 15 2 30 Dominic Solanke Bournemouth 15 2 30 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 20 1,5 30 22 Simon Banza Sporting Braga 19 1,5 28,5 23 Artem Dovbyk FC Girona 14 2 28 Deniz Undav VfB Stuttgart 14 2 28 Alvaro Morata Atletico Madrid 14 2 28 Ermedin Demirovic FC Augsburg 14 2 28 Jarrod Bowen West Ham 14 2 28 Heung-min Son Tottenham Hotspur 14 2 28 29 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 30 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 Imre Badalassi SP Tre Penne 27 1 27 Edin Dzeko Fenerbahce SK 18 1,5 27 33 Bukayo Saka FC Arsenal 13 2 26 Robert Lewandowski FC Barcelona 13 2 26 Alexandre Lacazette Olympique Lyon 13 2 26 Gorka Rodriguez Athletic Bilbao 13 2 26 Alexander Sörloth FC Villarreal 13 2 26 38 Mauro Icardi Galatasaray SK 17 1,5 25,5 35 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 Igor Thiago Club Brügge 16 1,5 24 Olivier Giroud AC Milan 12 2 24 Paulo Dybala AS Rom 12 2 24 Rafa Mujica FC Arouca 16 1,5 24 Maximilian Beier TSG Hoffenheim 12 2 24 Saldanha Partizan Belgrad 16 1,5 24 Brian Brobbey Ajax Amsterdam 16 1,5 24 Alexander Isak Newcastle United 12 2 24 Hugo Duro Perales FC Valencia 12 2 24 Vinicius Junior Real Madrid 12 2 24 50 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Ayoub El Kaabi Olympiakos Piräus 15 1,5 22,5 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 15 1,5 22,5 Anders Dreyer RSC Anderlecht 15 1,5 22,5 Rey Manaj Sivasspor 15 1,5 22,5 56 Antoine Griezmann Atletico Madrid 11 2 22 Wissam Ben Yedder AS Monaco 11 2 22 Niklas Füllkrug Borussia Dortmund 11 2 22 Phil Foden Manchester City 11 2 22 Victor Osimhen SSC Neapel 11 2 22 Cole Palmer Chelsea 11 2 22 Donyell Malen Borussia Dortmund 11 2 22 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 11 2 22

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.