Golden Shoe: Ligue-1-Trio holt Lewandowski ein - Rashford und Grifo klettern

Victor Osimhen hat im Golden-Shoe-Ranking das Treppchen erreicht. Dahinter sorgen vor allem Ligue-1-Stürmer für Furore - und Marcus Rashford macht weiter große Sprünge.

Will Eintracht Frankfurt gegen die SSC Neapel ins Champions-League-Viertelfinale einziehen, muss die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner neben Spielmacher Khvicha Kvaratskhelia vor allem einen irgendwie in Schach halten: Victor Osimhen, einst glückloser Angreifer beim VfL Wolfsburg, aktuell Toptorjäger der Serie A. Am Sonntag erzielte er beim 3:0-Sieg gegen Schlusslicht US Cremonese am 22. Spieltag bereits sein 17. Saisontor.

Und so kommt es, dass der 24-jährige Nigerianer im aktuellen Rennen um den Golden Shoe, den jedes Jahr der beste Liga-Torjäger Europas erhält, bereits Dritter und voraussichtlich schon bald Zweiter ist: Während ManCity-Tormaschine Erling Haaland an der Spitze weiter einsam seine Kreise zieht, auch wenn er bei seinem 45-Minuten-Einsatz am Sonntag abermals leer ausging, ist die Saison für den zweitplatzierten Amahl Pellegrino (Bodö/Glimt) bereits beendet. Er wird also bald zurückfallen.

Neu in die Top Ten schaffte es diese Woche ein Ligue-1-Trio: Jonathan David (Lille), Alexandre Lacazette (Lyon) und Wissam Ben Yedder (Monaco) erhöhten ihr Trefferkonto allesamt auf 14 und holten damit auch Titelverteidiger Robert Lewandowski (Barcelona) ein. Gemeinsam mit dem Polen und Ivan Toney (Brentford) sind die drei nun Achter. Nur ein Ligue-1-Stürmer hat noch einmal öfter getroffen: Arsenal-Leihgabe Folarin Balogun von Stade Reims, der hinter Osimhen und Harry Kane (Tottenham) Fünfter ist.

Rashford schon auf Platz 17 - Grifo vorbei an Musiala und Messi

Große Sätze macht weiterhin Marcus Rashford. Der Angreifer hat in acht seiner letzten neun Ligaspiele für Manchester United getroffen. In der vergangenen Woche war er damit in die Top 40 gestürmt, nun ist er bereits 17. im Ranking - genau wie der nach wie vor verletzte Christopher Nkunku (Leipzig). Bester Bundesligaprofi bleibt Werder-Torjäger Niclas Füllkrug auf dem 13. Platz.

An die Tür zur Top 30 klopft Freiburgs Offensivmann Vincenzo Grifo nach seinem Elfmeter-Doppelpack gegen den VfB Stuttgart. Er zog unter anderem an Jamal Musiala (Bayern) und Lionel Messi (PSG) vorbei.

jpe

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 14.02.2023)