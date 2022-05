Golden Shoe: Lewy macht die 70 voll, Modeste die 40 - Haaland festigt Top-10-Platz

Der erneute Triumph in der Golden-Shoe-Wertung ist für Robert Lewandowski nur noch Formsache. Dahinter rangeln internationale Top-Stars um die Plätze, zwei weitere Bundesliga-Knipser finden sich in den Top 10.

Robert Lewandowski hat beim 2:2 der Bayern in Wolfsburg abermals eingenetzt und damit die 70-Punkte-Hürde genommen. Dass der Pole in Diensten des deutschen Serienmeisters den Golden Shoe bald abermals sein Eigen nennen darf, steht außer Frage, wenngleich der Titelverteidiger nicht mehr an die Werte der Vorsaison mit 41 Toren und 82 Zählern herankommen konnte.

Hinter Lewandowski folgen gleichauf auf Platz zwei Ciro Immobile von Lazio Rom (27 Tore, 54 Punkte) und Karim Benzema von Real Madrid, der unter der Woche beim 6:0 über UD Levante einmal getroffen hatte. Immobile und Benzema müssten in ihren letzten Saisonspielen gegen Hellas Verona bzw. Real Betis schon jeweils acht Tore erzielen, um noch mit dem Führenden gleichzuziehen ...

Schick rutscht leicht ab, Ben Yedders Show gegen Brest

Ein Blick auf das restliche Feld in den Top 10: PSG-Star Kylian Mbappé verwandelte den Elfmeter zum 4:0-Endstand in Montpellier und ließ damit Leverkusens Patrik Schick als nun alleiniger Vierter hinter sich. Schick schloss seine starke Saison trotz Verletzungspause mit 24 Toren und 48 Zählern ab und ist nun gemeinsam mit Dusan Vlahovic von Juventus Turin und Wissam Ben Yedder von der AS Monaco Sechster. Der Volland-Teamkollege schnürte beim 4:2 gegen Brest zwischen der 44. und 54. Minute gleich einen Dreierpack und sprang von acht auf fünf.

Aus Bundesliga-Sicht ist noch ein Akteur in den Top 10 vertreten: Der Noch-Dortmunder Erling Haaland erhöhte im Saisonfinale gegen Hertha BSC (2:1) vom Punkt auf 22 Treffer und 44 Punkte - Rang acht mit Mo Salah (FC Liverpool), der seine Bilanz freilich noch aufwerten kann im Endspurt mit den Reds. Leipzigs Christopher Nkunku indes ging am 34. Spieltag in Bielefeld (1:1) leer aus und schließt mit 40 Zählern ab. Damit ist er zusammen mit Anthony Modeste vom 1. FC Köln und Moussa Dembelé (Olympique Lyon) aktuell auf Rang 15 zu finden.

aho

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 17.05.2022)