Golden Shoe: Lewandowskis Lebenszeichen - Salahs "falscher" Hattrick

Erling Haaland wird sich den Golden Shoe nicht mehr nehmen lassen, doch um Platz zwei herrscht weiter ein enges Rennen. Und auch der Titelverteidiger meldete sich am Wochenende zu Wort.

Bis zur vergangenen Saison kannte man diese Situation bestens aus der Bundesliga: Weil längst klar ist, wer Erster ist, muss man sich halt auf die Spannung dahinter konzentrieren. Und so läuft es in dieser Saison auch im Kampf um den Golden Shoe, der in jedem Jahr von den European Sports Media (ESM) für den besten (Liga-)Torjäger Europas vergeben wird. Erling Haaland hätte jedenfalls sein 36. Saisontor bei Manchester Citys 3:0-Sieg über Everton am Sonntag nicht gebraucht, um zu untermauern, dass er ihn in diesem Jahr erstmals gewinnen wird. Der Norweger ist bei neun Toren bzw. 18 Punkten Vorsprung nicht mehr aufzuhalten.

Dahinter bleibt es eng: Kylian Mbappé (26 Tore) eroberte mit seinem Doppelpack bei Paris St. Germains 5:0-Heimsieg gegen Ajaccio - seinen Treffern sechs und sieben in den jüngsten fünf Ligapartien - den alleinigen dritten Platz und liegt nur noch ein Tor hinter dem zweitplatzierten Harry Kane, der für Tottenham erneut traf, aber "nur" einmal. Auch Alexandre Lacazette (Olympique Lyon, 25 Tore), der am vorletzten Wochenende mit einem Viererpack geglänzt hatte, bleibt Kane und Mbappé auf den Fersen und distanzierte Victor Osimhen (SSC Neapel, 22 Tore) weiter.

Wilson in Topform - Füllkrug weiter einziger Bundesliga-Vertreter

Der Titelverteidiger sendete derweil ein Lebenszeichen: Barça-Knipser Robert Lewandowski, Golden-Shoe-Gewinner 2021 und 2022, kletterte durch seinen meisterlichen Doppelpack beim 4:2-Derbysieg über Espanyol vom neunten auf den sechsten Platz. Bemerkenswerte Sprünge machten außerdem der neue Neunte Habib Diallo (Racing Straßburg) und Newcastles Stürmer Callum Wilson, der sieben seiner 17 Saisontore in den letzten fünf Partien verzeichnete und nun geteilter 20. im Golden-Shoe-Ranking ist - gleichauf mit Karim Benzema (Real Madrid) etwa. Wilson überholte damit auch Werder-Angreifer Niclas Füllkrug, der verletzungsbedingt immer weiter abrutscht, aber - nun als 24. - weiterhin einziger Bundesliga-Vertreter in den Top 30 ist.

Der seit Wochen formstarke Mohamed Salah verharrte diese Woche indes bei 19 Treffern, obwohl er bei Liverpools 3:0 in Leicester am Montag an allen drei Treffern direkt beteiligt war. Für die Torjägerlisten war sein Assist-Hattrick jedoch der "falsche". Er rutschte im Rennen um den Golden Shoe vorerst wieder aus den Top Ten.

