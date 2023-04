Golden Shoe: Lewandowski und Benzema klettern - Valencias kuriose Elfmeterflut

Im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas machten die La-Liga-Stürmer Robert Lewandowski und Karim Benzema Boden gut. Und es gibt einen neuen Viertplatzierten.

Robert Lewandowski hat gute Aussichten, gleich in seiner ersten Saison für den FC Barcelona "Pichichi" zu werden, also Torschützenkönig. Mit der Titelverteidigung im Rennen um den Golden Shoe wird es allerdings sehr wahrscheinlich nichts. Mit seinem Doppelpack beim 4:0-Auswärtssieg über Schlusslicht Elche beendete Lewandowski zwar seine drei Spiele währende Flaute und kletterte im Golden-Shoe-Ranking in die Top Ten, vorne ist aber Erling Haaland mit seinen 28 Saisontoren - trotz seines verletzungsbedingten Fehlens bei Manchester Citys 4:1 gegen Liverpool am Samstag - so weit enteilt, dass er nahezu konkurrenzlos ist.

Erster Verfolger ist wieder Harry Kane, der am Montagabend auch in Tottenhams erstem Spiel nach der Trennung von Antonio Conte traf (1:1 bei Everton), während Napoli-Torjäger Victor Osimhen, der vor der Länderspielpause noch gleichauf mit Kane Zweiter war, diesmal leer ausging. Neuer Vierter ist Enner Valencia, der im 22. SüperLig-Saisonspiel bereits seinen 26. Treffer markierte: Bei der 2:4-Niederlage gegen Besiktas traf der 33-Jährige per Elfmeter zur Führung, vergab aber nach der Pause einen zweiten zum möglichen 2:0, ehe Besiktas in Unterzahl ein bemerkenswertes Comeback gelang. Valencia verschoss erstmals in dieser Spielzeit vom Punkt - im bereits zwölften Versuch!

Bester Bundesliga-Vertreter im Ranking ist weiterhin Niclas Füllkrug mit 15 Treffern, der Nationalspieler von Werder Bremen liegt im Golden-Shoe-Ranking auf dem geteilten 14. Rang. Mit seinem 13. Tor machte Freiburgs Standardexperte Vincenzo Grifo ein wenig Boden gut und ist - unter anderem mit dem PSG-Duo Lionel Messi und Neymar - 24.

Einen satten Sprung machte Karim Benzema: Der Torjäger von Real Madrid erzielte beim 6:0 gegen Valladolid einen Blitz-Hattrick und ist als 18. neu in den Top 20. Er zog mit Lautaro Martinez (Inter Mailand) und Marcus Rashford (Manchester United) gleich, die ebenfalls 14 Saisontore erzielt haben.

jpe

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 04.04.2023)