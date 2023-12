Golden Shoe: Kaum Bewegung hinter Kane - Bellingham rückt in die Top Ten

Die Torjäger, die sich beim ersten Ranking des Golden Shoe der European Sports Media (ESM) ganz oben eingereiht hatten, hatten am vergangenen Wochenende eine Torflaute. Hinter Harry Kane war wenig Bewegung. Real-Star Jude Bellingham ist indes in den Top Ten angekommen.

Der beste Torschütze in Europa 2023/24 wird gesucht, Harry Kane vom FC Bayern führt das Ranking an. Seine Führungsposition konnte der Engländer aber nicht ausbauen, obwohl auch die Konkurrenz schwächelte. Vielmehr ging Kane, immerhin notenbester Münchner (4,5) in Frankfurt, mit dem deutschen Rekordmeister bei der Eintracht beim 1:5 mit unter.

Wesentlich besser lief es für Serhou Guirassy (kicker-Note 3,0), der beim 1:1 im Topspiel mit dem VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen aber ebenfalls leer ausging und so den Abstand auf Kane sowohl in der Bundesliga-Torjägerliste als auch beim Goldenen Schuh nicht verringern konnte und im ESM-Ranking auf Rang drei bleibt.

Zwischen Kane und Guirassy verweilt weiter Amahl Pellegrino von Meister Bodö/Glimt, der seinen 24 Toren keine weiteren hinzufügen kann, weil die Saison in Norwegen bereits beendet ist. Kylian Mbappé (4.) traf nicht beim glanzlosen 2:1 von PSG gegen Nantes, Golden-Shoe-Titelverteidiger Erling Haaland (5.) fehlte ManCity beim mühevollen 2:1 in Luton.

So ganz ohne Veränderung verlief es aber nicht in den Top Ten. Evangelos Pavlidis hat für den AZ Alkmaar in den letzten beiden Spielen dreimal getroffen und sich so auf Platz acht verbessert. Zwei Plätze macht auch Jude Bellingham gut, der erneut entscheidend für Real Madrid traf. Allerdings reichte der Treffer des Ex-Dortmunders dieses Mal nicht für drei Punkte der Königlichen, Real musste sich nach einem Traumtor von Aitor Ruibals mit einem 1:1 begnügen und verlor die Tabellenführung an Girona.

Mit dem Jubiläumstor: Salah bleibt Bellingham auf den Fersen

Zwölf Tore (24 Punkte) hat Bellingham auf dem Konto und spürt Mo Salah im Nacken. Der hat mit seinem Jubiläumstor Liverpool beim 2:1 bei Crystal Palace zurück in die Spur gebracht. Das zwischenzeitliche 1:1 war der 200. Treffer Salahs für die Reds und sein elftes Saisontor (22 Punkte) und damit vorläufig Platz 14 beim Goldenen Schuh.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 12.12.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 18 2 36 2 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 3 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 16 2 32 4 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 15 2 30 5 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 Lautaro Martinez Inter Mailand 14 2 28 7 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 8 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 18 1,5 27 Evangelos Pavlidis AZ Alkmaar 18 1,5 27 10 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 Jude Bellingham Real Madrid 12 2 24 12 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 14 Mohamed Salah FC Liverpool 11 2 22 15 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 14 1,5 21 19 Lois Openda RB Leipzig 10 2 20 Heung-min Son Tottenham Hotspur 10 2 20 21 Zlatko Tripic Viking FK Stavanger 13 1,5 19,5 Simon Banza Sporting Braga 13 1,5 19,5 23 Mathias Oyewusi FK Zalgiris Vilnius 19 1 19 Marko Regza Riga FC 19 1 19 25 Filip Dangubic FC Hegelmann Kaunas 18 1 18 Antoine Griezmann Atletico Madrid 9 2 18 Jonas Wind VfL Wolfsburg 9 2 18 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/11 1,5/1,5 18 Kevin Denkey Cercle Brügge 12 1,5 18 Edin Dzeko Fenerbahce SK 12 1,5 18 Mauro Icardi Galatasaray SK 12 1,5 18 Borja Mayoral FC Getafe 9 2 18 Saldanha Partizan Belgrad 12 1,5 18

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.