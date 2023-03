Golden Shoe: Kane und David springen aufs Podest - Openda zündet Turbo

An der Spitze nichts Neues: Mit seinem 28. Saisontor hat Erling Haaland die Führung im Golden-Shoe-Ranking untermauert. Der Rest des Podiums hat einen neuen Anstrich bekommen.

Nicht umrahmt von Gary Linekers Moderation hat Erling Haaland ManCity mit einem lässig verwandelten Elfmeter zum 1:0-Sieg bei Crystal Palace geführt. Es war das 28. Saisontor des Norwegers, der mit 56 Punkten im Golden-Shoe-Ranking weiterhin unangefochten vorne liegt. Doch dahinter war Bewegung am Wochenende: Neuer Zweiter ist Harry Kane. Englands Nationalstürmer legte per Kopf und vom Punkt den Grundstein für Tottenhams 3:1-Erfolg gegen Nottingham Forest. Kane steht damit bei 20 Toren, 40 Punkten - und ist damit Verfolger Nummer eins von Haaland, wenn man bei derartigen Abständen von einer Verfolgung sprechen will.

Kane lässt ein 38er-Trio in dieser Woche hinter sich. Dazu gehören: Napoli-Knipser Victor Osimhen, PSG-Superstar Kylian Mbappé und Jonathan David (Lille). Der OSC-Goalgetter war zugleich Dreierpacker beim 3:3-Spektakel gegen Olympique Lyon.

Füllkrug dicht dran an der Top 10

Golden-Shoe-Titelverteidiger Robert Lewandowski (FC Barcelona) hat als aktuell Elfter nichts mit der Schuh-Vergabe zu tun in dieser Spielzeit. Und diesen elften Platz muss sich der Pole auch noch teilen - unter anderem mit Ivan Toney vom FC Brentford und neuerdings auch mit Niklas Füllkrug, dem besten Schützen der Bundesliga. Der Bremer erzielte beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen vom Elfmeterpunkt sein 15. Saisontor.

Beste Bundesliga-Vertreter hinter Füllkrug sind weiterhin Vincenzo Grifo (Freiburg) und Christopher Nkunku (Leipzig) auf dem 25. Platz.

Diesen hält in der aktuellen Ausgabe auch Lois Openda inne, dem für den RC Lens Bemerkenswertes gelang: Beim 4:0-Sieg bei Clermont Foot traf der 23-jährige Belgier in den Minuten 30, 34 und 35 und summa summarum in 4:30 Minuten zum schnellsten Hattrick in der Geschichte der Ligue 1.

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 14.03.2023)