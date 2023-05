Golden Shoe: Kane macht das Rennen hinter Haaland - Osimhen verpasst die Top drei

In den großen Ligen ist die Saison beendet, das Rennen um den Golden Shoe war schon längst entschieden. Platz zwei war noch heiß umkämpft - mit dem besseren Ende für Harry Kane. Die Bundesliga spielte in diesem Jahr keine Rolle.

Mit starken 36 Toren stand Erling Haaland an der Spitze des Goldenen Schuhs, der in jedem Jahr von den European Sports Media (ESM) für den besten (Liga-)Torjäger Europas vergeben wird. Der Norweger holt sich die Trophäe, obwohl er im letzten Liga-Spiel von Manchester City nicht mehr eingreifen konnte. Ohne den 22-Jährigen, der wie etliche andere Stars für das Champions-League-Finale geschont wurde, ging ManCity beim FC Brentford (0:1) leer aus.

Haaland wird es verschmerzen können, Platz eins war ihm schon vorher sicher. Der zweite Rang dagegen war umkämpft, Harry Kane und Kylian Mbappé lieferten sich vor dem letzten Spieltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Tottenhams Kane mit einem Doppelpack beim 4:1 bei Leeds United und nun 30 Toren (60 Punkte) für sich entschied. Mbappé bereitete zwar das Tor von Lionel beim abschließenden 1:1 von Paris St. Germain vor, bleibt aber bei 28 Treffern sowie 56 Punkten stehen und muss sich mit Platz drei begnügen.

Osimhens Doppelpack reicht nicht mehr - Gnabry nicht in den Top 50

Der englische Meister ist mit Sieger Haaland in den Top drei vertreten, der französische Titelträger mit Mbappé, der italienische Champion SSC Neapel hat einen Platz auf dem Golden-Shoe-Treppchen verpasst. Und das, obwohl Victor Osimhen beim abschließenden 2:2 in Bologna doppelt für Napoli traf - 25 Tore, 50 Punkte, Platz 5. Der deutsche Meister FC Bayern, der in Serge Gnabry mit 14 Toren seinen besten Schützen hatte, ist nicht einmal in den Top 50 vertreten.

Überhaupt spielte die Bundesliga in dieser Saison überhaupt keine Rolle. Hatte Robert Lewandowski, der im Trikot der Bayern die letzten zwei Jahre den Golden Shoe mit 41 (2020/21) und mit 35 Toren (2021/22) gewann, noch das Fähnchen des deutschen Oberhauses hochgehalten, mussten sich die kicker-Torjäger-Kanonen-Gewinner Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) mit jeweils 16 Toren (32 Punkte) - der geringste Wert in der BL-Geschichte - mit Rang 26 zufrieden geben.

Auch bei Lewandowski lief es bei seinem neuen Klub FC Barcelona, mit dem er spanischer Meister wurde, persönlich nicht so rund wie die vergangenen Jahre. Die polnische Tormaschine brachte es "nur" auf 23 Treffer. Rang eins in Spanien, Rang sieben im ESM-Ranking.

Rekordsieger Messi gleichauf mit Füllkrug und Nkunku

Und wie lief es bei Rekordgewinner Lionel Messi, der sechsmal die Trophäe in seinen Schrank stellen durfte? 16 Tore steuerte der argentinische Weltmeister-Kapitän, den Barcelona gerne wieder zurückhaben möchte, zum Titelgewinn von PSG bei und reihte sich neben Füllkrug und Nkunku auf Platz 26 ein.

nik

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 30. Mai 2023)