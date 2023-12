Golden Shoe: Kane, Guirassy - und zwei Topstars im Nacken

Wer wird bester Torschütze in Europa 2023/24? Beim ersten Ranking des Golden Shoe der European Sports Media (ESM) hat sich die Bundesliga, die letztes Jahr schwächelte, dank Harry Kane und Serhou Guirassy eindrucksvoll zurückgemeldet. Zwei Topstars lauern.

Treffsicher in die Saison gestartet: Harry Kane und Serhou Guirassy. imago images (2)

Letzte Saison hat die Bundesliga beim Golden Shoe letztlich keine Rolle gespielt, nachdem Robert Lewandowski, im Trikot des FC Bayern Sieger 2021 und 2022, für den FC Barcelona auf Torejagd ging und auch Erling Haaland nicht im Trikot von Borussia Dortmund, sondern im Dress von Champions-League-Sieger Manchester City der Toptorjäger in Europa 2023 war.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug erzielte für Werder Bremen ebenso 16 Tore wie Christopher Nkunku für RB Leipzig, beide verpassten die Top-25 wie Rekordgewinner Lionel Messi (ebenfalls 16 Treffer), der sechsmal die Trophäe in seinen Schrank stellen durfte.

Doch in diesem Jahr ist die Bundesliga stark gestartet. Beim ersten Ranking sind gleich zwei Stürmer aus dem deutschen Oberhaus in den Top-3. Harry Kane, 2023 mit 30 Treffern für Tottenham hinter Haaland Zweiter, hat sich nach seinem Raketenstart beim FC Bayern mit 18 Toren und damit 36 Punkten nach 13 Spieltagen auf Platz eins gesetzt. Und das, obwohl der Engländer am vergangenen Wochenende nicht am Ball war, das Spiel der Bayern gegen Union fiel aus.

Auf Rang drei ist mit Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ein weiterer Bundesliga-Torjäger, der trotz zwischenzeitlicher Verletzung in elf Spielen 16-mal traf. Gegen Bremen machte er per Elfmeter beim 2:0 am Samstag den Deckel auf den Dreier.

Pellegrino wie Kane, aber ohne Chance

Vor Giurassy ist noch Amahl Pellegrino platziert, der Bodö/Glimt mit 24 Toren zur dritten Meisterschaft in den letzten vier Jahren in der Eliteserien schoss. Die Saison in Norwegen ist seit dem 3. Dezember beendet, Pellegrino erzielte beim 2:0 gegen Sarpsborg 08 FF den Führungstreffer für den neuen Titelträger.

Der 33-Jährige kann das Golden-Shoe-Ranking nun aber nicht mehr beeinflussen - Kylian Mbappé dagegen schon. Der Franzose, letzte Saison Dritter hinter Haaland und Kane, liegt mit 15 Toren hinter Guirassy und damit in Lauerstellung. Mbappé traf beim 2:0 in Le Havre in Unterzahl zum 1:0.

Vorjahressieger Haaland reiht sich zunächst auf Platz 5 ein

Dem 24-Jährigen und damit auch Kane und Guirassy im Nacken sitzt auf Platz fünf liegend Vorjahressieger Haaland, der beim turbulenten 3:3 gegen Tottenham leer ausging und bei 14 Toren und 28 Punkten stehenblieb.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 5.12.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 18 2 36 2 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 3 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 16 2 32 4 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 15 2 30 5 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 6 Lautaro Martinez Inter Mailand 13 2 26 7 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 17 1,5 25,5 8 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 9 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 15 1,5 22,5 12 Jude Bellingham Real Madrid 11 2 22 13 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21 16 Mohamed Salah FC Liverpool 10 2 20 Lois Openda RB Leipzig 10 2 20 18 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 13 1,5 19,5 Zlatko Tripic Viking FK Stavanger 13 1,5 19,5 20 Mathias Oyewusi FK Zalgiris Vilnius 19 1 19 Marko Regza Riga FC 19 1 19 22 Filip Dangubic FC Hegelmann Kaunas 18 1 18 Antoine Griezmann Atletico Madrid 9 2 18 Heung-min Son Tottenham Hotspur 9 2 18 Jonas Wind VfL Wolfsburg 9 2 18

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.