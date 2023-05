Golden Shoe: Haaland muss Rekord wohl abschreiben - Überraschung aus Luxemburg

Erling Haaland macht weiter große Schritte Richtung Golden-Shoe-Trophäe, zu einem neuen Rekord wird es aber kaum kommen. Derweil wird Niclas Füllkrug weiter durchgereicht, während sich ein junger Franzose zu Wort meldet.

Erling Haaland bricht in Premier und Champions League in dieser Saison reihenweise Bestmarken, auf eine wird er aber sehr wahrscheinlich noch warten müssen: Zwar steuert er unaufhaltsam dem erstmaligen Gewinn des Golden Shoe entgegen, der jedes Jahr von den European Sports Media (ESM) für den besten Torjäger Europas vergeben wird. Doch um den Rekordwert von 100 Punkten (gleichbedeutend mit 50 Toren in einer der Topligen) einzustellen, den Lionel Messi 2011/12 aufgestellt hatte, müsste Haaland in den verbleibenden sechs Saisonspielen mit Manchester City satte 16-mal treffen.

Das dürfte dem Norweger gerade aber ohnehin einerlei sein. Mit einem Elfmetertor hatte er am Wochenende zum 2:1-Sieg beim FC Fulham beigetragen, durch den das Team von Trainer Pep Guardiola Arsenal als Premier-League-Spitzenreiter ablöste. Das Triple ist weiterhin möglich.

Großer Sprung für Benzema - Rutscht Füllkrug weiter ab?

Im Golden-Shoe-Ranking bleibt die Top drei in dieser Woche unverändert: Hinter Haaland folgen Tottenham-Torjäger Harry Kane und Kylian Mbappé von Paris St. Germain, der im Vorjahr Zweiter geworden war. Robert Lewandowski, der den Golden Shoe vor seinem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona zuletzt zweimal hintereinander gewonnen hatte, erhöhte sein Torekonto von 17 auf 19 und schaffte damit den Sprung in die Top Ten. Einen noch größeren Satz machte Real Madrids Stürmer Karim Benzema, der per Hattrick vom 29. auf den 13. Platz vorrückte.

Niclas Füllkrug dagegen droht der Sturz aus den Top 20. Der weiterhin verletzte Nationalstürmer von Werder Bremen, der seit Wochen bei 16 Saisontoren steht, teilt sich Rang 20 aktuell unter anderem mit Marcus Rashford von Manchester United. Dahinter lauern etwa Lionel Messi (PSG) und Gabriel Martinelli (Arsenal).

Auf dem Sprung unter die ersten 30 ist derweil ein Stürmer aus der ersten luxemburgischen Liga. Der 22-jährige Franzose Rayan Philippe von Spitzenreiter FC Swift Hesperange ist im Golden-Shoe-Ranking auf Position 32 der bestplatzierte Spieler aus der Gruppe der Ligen mit einem Multiplikator von 1. Satte 28-mal hat Philippe an den bisherigen 27 Spieltagen getroffen.

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 2. Mai 2023)