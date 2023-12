Golden Shoe: Haaland bleibt stehen - Nur Bellingham hält mit Kane Schritt

Europas Torjäger scheinen im kalten Dezember etwas eingefroren. Auf den ersten drei Plätzen bewegte sich nichts - außer dass Harry Kane seine Vorsprung ausbaute.

Beim letzten Ranking des Golden Shoe der European Sports Media (ESM) im Jahr 2023 konnte keiner der gefürchteten Torjäger so richtig aufholen: Erling Haaland? Blieb - auch verletzungsbedingt - im Vergleich zur Statistik Anfang Dezember bei seinen stolzen 14 Liga-Treffern stehen und rutschte damit einen Platz ab - neuer Fünfter ist nun Inters Goalgetter Lautaro Martinez, der sein Konto um zwei Tore auf nun 15 Treffer aufstockte.

Und Kylian Mbappé? Der PSG-Angreifer traf zumindest einmal ins Schwarze und schiebt sich so auf eine Stufe mit Stuttgarts Mittelstürmer Serhou Guirassy. Der zweitbeste Stürmer der Bundesliga blieb zwar auch bei seinen 16 Toren stehen, doch damit verteidigte er zumindest Platz drei.

Vor Guirassy steht noch Bodö Glimts Tormaschine Amahl Pellegrino, doch der 33-jährige Norweger dürfte bald von den hinter ihm stehenden Konkurrenten "geschluckt" werden, da die Meisterschaft in seinem Heimatland bereits zu Ende gespielt ist.

Kane thront weiter

Bewegt hat sich auch auf der Position 1 des Rankings nicht allzu viel, sieht man einmal davon ab, dass sich Harry Kane um zwei Tore und damit vier Zähler verbessern konnte. Der Bayern-Stürmer erlebte zwar wie seine Kollegen in Frankfurt eine bitterböse Lehrstunde, doch im Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart (3:0) knipste der Engländer wieder zuverlässig. Mit seinem dritten Doppelpack in der laufenden Bundesliga-Runde thront er mit 40 Zählern über allen anderen Torjägern in Europa.

Ebenfalls zweimal traf sein Landsmann Jude Bellingham für Real Madrid. In den beiden jüngsten La Liga-Spielen bei Real Betis (1:1) und gegen Villarreal (4:1) trug sich der 20-Jährige in die Torschützenliste ein. Mit 13 Treffern liegt er damit im ESM-Ranking auf Platz 10, in La Liga ist er damit der beste Goalgetter.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 19.12.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 20 2 40 2 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 3 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 16 2 32 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 16 2 32 5 Lautaro Martinez Inter Mailand 15 2 30 6 Erling Haaland Manchester City 14 2 28 7 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 8 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 18 1,5 27 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 18 1,5 27 10 Jude Bellingham Real Madrid 13 2 26 11 Bard Finne SK Brann Bergen 16 1,5 24 12 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 14 Mohamed Salah FC Liverpool 11 2 22 15 Vegard Erlien Tromsö IL 14 1,5 21 Thomas Lehne Olsen Lillestörm SK 14 1,5 21 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 14 1,5 21 Sölvi Vatnhamar Vikingur Göta 21 1 21 19 Lois Openda RB Leipzig 10 2 20 Heung-min Son Tottenham Hotspur 10 2 20 Borja Mayoral FC Getafe 10 2 20 Jarrod Bowen West Ham 10 2 20 Artem Dovbyk FC Girona 10 2 20 24 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/12 1,5/1,5 19,5 Zlatko Tripic Viking FK Stavanger 13 1,5 19,5 Simon Banza Sporting Braga 13 1,5 19,5 Kevin Denkey Cercle Brügge 13 1,5 19,5 Saldanha Partizan Belgrad 13 1,5 19,5 29 Mathias Oyewusi FK Zalgiris Vilnius 19 1 19 Marko Regza Riga FC 19 1 19

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.