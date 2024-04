Golden Shoe: Guirassy lässt Mbappé stehen - Palmer springt in die Top Ten

Mit seinem Viererpack gegen Everton hat Chelseas Cole Palmer das Vorderfeld im Golden-Shoe-Ranking mächtig durcheinandergewirbelt. Die Bundesliga thront auf den Plätzen eins und zwei und hat mit einem dritten Knipser das Podium im Blick.

Selten genug eine Nachricht: Harry Kane hat am Wochenende gegen Köln kein Tor erzielt. Der Engländer bleibt somit bei 32 Treffern und 64 Punkten stehen. Reicht aber locker, um Platz eins im Goalgetter-Ranking der European Sports Media (ESM) zu verteidigen. Mit sieben Toren Vorsprung.

Schärfster Verfolger Kanes ist nun ein Bundesliga-Rivale. Serhou Guirassy stockte beim 3:0 gegen Frankfurt weiter auf, erhöhte auf 25 Tore (50 Punkte). Weil Kylian Mbappé mit PSG in der Liga Pause hatte, ist der VfB-Torjäger nun alleiniger Zweiter vor dem Franzosen (24/48).

Knapp hinter dem Podium lauert der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez, der beim 2:2 von Inter Mailand gegen Cagliari gelbgesperrt fehlte.

Openda erhöht den Druck - Budimir lässt Punkte liegen

Lois Openda roch Lunte und kroch näher an den Südamerikaner heran. Beim 3:0 von RB Leipzig über den VfL Wolfsburg erzielte der Belgier den Endstand. Macht nun summa summarum 22 Tore für Openda, dem somit zwei Punkte auf Martinez und deren vier aufs Treppchen fehlen.

Titelverteidiger Erling Haaland ist Sechster - seinem 20. Saisontor beim 5:1 gegen Luton sei Dank. Ein Elfmeter musste herhalten für den Norweger. Er ist nicht mehr alleine bester Schütze der Premier League, denn Cole Palmer schaffte Bemerkenswertes: Der 21-jährige Stürmer des FC Chelsea erzielte beim 6:0-Kantersieg über Everton gleich vier Tore. Nach einem Doppelpack gegen Burnley und dem Dreierpack jüngst gegen ManUnited eilt Palmer also mit Riesenschritten im Ranking nach oben. Diesmal gelang ihm ein Sprung von 17 auf 6.

Nicht 18., sondern 13. wäre Ante Budimir. Doch der frühere Stürmer des FC St. Pauli vergab beim 0:1 von CA Osasuna gegen den FC Valencia in allerletzter Sequenz einen Elfmeter auf reichlich peinliche Art und Weise. Der Kroate hätte bei Verwandlung zugleich die Spitze der Torschützenliste in La Liga erklommen. So bleibt er gleichauf mit Neu-Nationalspieler Deniz Undav vom VfB Stuttgart im Verfolgerfeld.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 16.4.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern 32 2 64 2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 25 2 50 3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 24 2 48 4 Lautaro Martinez Inter Mailand 23 2 46 5 Lois Openda RB Leipzig 22 2 44 6 Erling Haaland Manchester City 20 2 40 Cole Palmer Chelsea 20 2 40 8 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 26 1,5 39 Luuk de Jong PSV Eindhoven 26 1,5 39 10 Ollie Watkins Aston Villa 19 2 38 11 Amahl Pellegrino FK Bodö/Glimt 24 1,5 36 12 Kevin Denkey Cercle Brügge 23 1,5 34,5 13 Mohamed Salah FC Liverpool 17 2 34 Dominic Solanke Bournemouth 17 2 34 Artem Dovbyk FC Girona 17 2 34 Alexander Isak Newcastle United 17 2 34 17 Viktor Gyökeres Sporting 22 1,5 33 18 Jude Bellingham Real Madrid 16 2 32 Ante Budimir Osasuna 16 2 32 Jonathan David Lille OSC 16 2 32 Deniz Undav VfB Stuttgart 16 2 32 22 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 21 1,5 31,5 Simon Banza Sporting Braga 21 1,5 31,5 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 21 1,5 31,5 25 Borja Mayoral FC Getafe 15 2 30 Dusan Vlahovic Juventus 15 2 30 Jarrod Bowen West Ham 15 2 30 Heung-min Son Tottenham Hotspur 15 2 30 Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 2 30 Edin Dzeko Fenerbahce SK 20 1,5 30 Alexandre Lacazette Olympique Lyon 15 2 30 32 Mauro Icardi Galatasaray SK 19 1,5 28,5 Rafa Mujica FC Arouca 19 1,5 28,5 34 Alvaro Morata Atletico Madrid 14 2 28 Alexander Sörloth FC Villarreal 14 2 28 Phil Foden Manchester City 14 2 28 Bukayo Saka FC Arsenal 14 2 28 Imre Badalassi SP Tre Penne 28 1 28 39 Andrej Ilic Rigas FS/Valerenga Oslo 14/9 1/1,5 27,5 40 Mohamed Amoura FC Lugano/Union St. Gilloise 1/17 1,5/1,5 27 41 Robert Lewandowski FC Barcelona 13 2 26 Gorka Rodriguez Athletic Bilbao 13 2 26 Maximilian Beier TSG Hoffenheim 13 2 26 Olivier Giroud AC Milan 13 2 26 Victor Osimhen SSC Neapel 13 2 26 Antoine Griezmann Atletico Madrid 13 2 26 47 Brian Brobbey Ajax Amsterdam 17 1,5 25,5 James Tavernier Glasgow Rangers 17 1,5 25,5 49 Bard Finne Brann Bergen 16 1,5 24 Igor Thiago Club Brügge 16 1,5 24 Paulo Dybala AS Rom 12 2 24 Saldanha Partizan Belgrad 16 1,5 24 Hugo Duro Perales FC Valencia 12 2 24 Vinicius Junior Real Madrid 12 2 24 Rey Manaj Sivasspor 16 1,5 24 Albert Gudmundsson CFC Genua 12 2 24 Chris Wood Nottingham Forest 12 2 24 Duvan Zapata FC Turin 12 2 24 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 16 1,5 24 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 12 2 24 61 Akor Adams Lillestörm SK 15 1,5 22,5 Faris Pemi Moumbagna FK Bodö/Glimt 15 1,5 22,5 Ayoub El Kaabi Olympiakos Piräus 15 1,5 22,5 Anders Dreyer RSC Anderlecht 15 1,5 22,5 Vaclav Jurecka Sparta Prag 15 1,5 22,5 Mame Baba Thiam Kayserispor/Pendikspor 15 1,5 22,5 Pavel Sulc Viktoria Pilsen 15 1,5 22,5

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.