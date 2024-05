Golden Shoe: Guirassy gewinnt den Dreikampf mit Haaland und Mbappé

Der Sieger des diesjährigen Golden Shoes steht schon seit längerer Zeit fest: Bayern Münchens Harry Kane ist von Rang eins nicht zu verdrängen. Spannend war der Kampf um Platz zwei - den ein weiterer Akteur aus der Bundesliga gewonnen hat, wie aus dem vorletzten ESM-Ranking in dieser Saison hervorgeht.

In den europäischen Topligen ist die Saison beendet, die Meister sind gekürt und die Toptorjäger geehrt. Geklärt ist nun auch die Frage, wer sich im ESM-Ranking der besten Torschützen Europas hinter Harry Kane auf Rang zwei einreiht - es ist Serhou Guirassy. Der 28-Jährige, der unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird und zu Wochenanfang ein Bekenntnis zum VfB vermied, trumpfte am Samstag nochmal groß auf: Gegen Mönchengladbach (4:0) steuerte er zwei Tore bei und schraubte seine persönliche Ausbeute damit auf 28 Tore in 28 Bundesliga-Spielen.

Damit zog Guirassy an Kylian Mbappé vorbei, der seinen 27 Ligue-1-Treffern beim Saisonabschluss in Metz (2:0) keine weiteren folgen ließ - er stand gar nicht im Aufgebot. Chancen hätte noch Erling Haaland gehabt, doch der Norweger und frisch gerkrönte Premier-League-Champion blieb in den 90 Minuten beim Meisterschaftsshowdown gegen West Ham (3:1) ohne Torerfolg.

Dabei hatte der Ex-Dortmunder das Rennen vergangene Woche durch seine beiden Tore gegen die Spurs (2:0) nochmal richtig spannend gemacht. Am Ende muss er sich aber Rang drei mit Mbappé teilen (beide 27).

Sörloth macht einen Sprung

Einen gewaltigen Sprung in die Top-10 legte ein ehemaliger Bundesliga-Akteur hin: Alexander Sörloth schoss gegen Real Madrid (4:4) vier Tore und katapultierte sich damit auf Rang 7 - seinem Team half der Viererpack allerdings nicht, das "Gelbe U-Boot" nach Europa zu bringen.

In der kommenden Woche folgt dann der große Saisonabschluss - gespielt wird unter anderem noch in der Türkei -, und die Kür des Siegers, der Harry Kane heißen wird.

Golden Shoe 2023/24 (Stand: 21.5.)

Platz Spieler Verein Tore Faktor Punktzahl 1 Harry Kane FC Bayern München 36 2 72 2 Serhou Guirassy VfB Stuttgart 28 2 56 3 Erling Haaland Manchester City 27 2 54 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 27 2 54 5 Lautaro Martínez Inter Mailand 24 2 48 Loïs Openda RasenBallsport Leipzig 24 2 48 7 Alexander Sørloth Villarreal CF 23 2 46 8 Cole Palmer Chelsea FC 22 2 44 9 Viktor Gyökeres Sporting Lissabon 29 1,5 43,5 Luuk de Jong PSV Eindhoven 29 1,5 43,5 Vangelis Pavlidis AZ Alkmaar 29 1,5 43,5 12 Artem Dovbyk Girona FC 21 2 42 Alexander Isak Newcastle United 21 2 42 14 Jude Bellingham Real Madrid 19 2 38 Jonathan David LOSC Lille 19 2 38 Phil Foden Manchester City 19 2 38 Alexandre Lacazette Olympique Lyonnais 19 2 38 Dominic Solanke Bournemouth AFC 19 2 38 Ollie Watkins Aston Villa 19 2 38 20 Robert Lewandowski FC Barcelona 18 2 36 Amahl Pellegrino FK Bodø/Glimt 24 1,5 36 Mohamed Salah Liverpool FC 18 2 36 Deniz Undav VfB Stuttgart 18 2 36 24 Kevin Denkey Cercle Brugge 23 1,5 34,5 Santiago Gimenez Feyenoord Rotterdam 23 1,5 34,5 Mauro Icardi Galatasaray SK 23 1,5 34,5 27 Pierre-Emerick Aubameyang Olympique Marseille 17 2 34 Heung-min Son Tottenham Hotspur 17 2 34 29 Maximilian Beier TSG 1899 Hoffenheim 16 2 32 Jarrod Bowen West Ham United 16 2 32 Ante Budimir CA Osasuna 16 2 32 Antoine Griezmann Atletico Madrid 16 2 32 Jean-Philippe Mateta Crystal Palace 16 2 32 Bukayo Saka Arsenal 16 2 32 Dusan Vlahovic Juventus 16 2 32 Wissam Ben Yedder AS Monaco 16 2 32 37 Simon Banza SC Braga 21 1,5 31,5 Mateo Cassierra Zenit St. Petersburg 21 1,5 31,5 Lawrence Shankland Heart of Midlothian 21 1,5 31,5 40 Ermedin Demirovic FC Augsburg 15 2 30 Edin Dzeko Fenerbahce SK 20 1,5 30 Andrej Kramaric TSG 1899 Hoffenheim 15 2 30 Borja Mayoral Getafe CF 15 2 30 Alvaro Morata Atletico Madrid 15 2 30 Rafa Mújica FC Arouca 20 1,5 30 Youssef En-Nesyri Sevilla FC 15 2 30 Victor Osimhen SSC Neapel 15 2 30 Vinicius Jr. Real Madrid 15 2 30 49 Imre Badalassi SP Tre Penne 28 1 28 Victor Boniface Bayer 04 Leverkusen 14 2 28 Thijs Dallinga Toulouse FC 14 2 28 Olivier Giroud AC Milan 14 2 28 Albert Gudmundsson Genoa CFC 14 2 28 Gorka Guruzeta Rodríguez Athletico Bilbao 14 2 28 Nicolas Jackson Chelsea FC 14 2 28 Benjamin Sesko RasenBallsport Leipzig 14 2 28 Chris Wood Nottingham Forest 14 2 28

Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.