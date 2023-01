Golden Shoe: Füllkrug wie Lewandowski und Mbappé - Valencias Viererpack zahlt sich aus

Während Erling Haaland tatenlos, aber weiter unangefochten an der Spitze des Rankings zum Golden Shoe steht, formiert sich das Verfolgerfeld der Top Drei erneut neu. Mit dabei: Niclas Füllkrug, der mit Robert Lewandowski und Kylian Mbappé gleichzog.

Gleich vier Tore hat Enner Valencia beim 5:1-Sieg von Fenerbahce gegen Kasimpasa am vergangenen Wochenende erzielt. Der Nationalspieler Ecuadors verbesserte seine Torausbeute damit auf 19 Treffer in 17 Saisonpartien - und kletterte auch im Ranking des Golden Shoes nach oben. Der 33-Jährige ist mit 28,5 Punkten neuer Verfolger des Spitzentrios um Anführer Erling Haaland (50 Punkte), der wie der Dritte Harry Kane (32) und Amahl Pellegrino von Bodö Glimt (Saison beendet/37,5) am vergangenen Wochenende kein Punktspiel in der Premier League bestritt.

Auch Niclas Füllkrug machte einen großen Satz in der Rangliste. Mit zwei Toren hat der Nationalspieler Werder Bremens Heimspiel gegen Wolfsburg quasi im Alleingang entschieden und kletterte damit auch beim Golden Shoe: "Fülle" zog durch seine 26 Punkte mit Robert Lewandowski und Kylian Mbappé gleich, die sich nun mit dem Bundesliga-Profi sowie Ivan Toney (Brentford) und Bobur Abdikholikov (FK Minsk) den 6. Platz hinter Napolis Victor Osimhen (28) belegen, der beim 2:1 gegen die Roma seinen 14. Saisontreffer erzielt hat.

Bundesliga-Profis nicht prominent vertreten

Mit Christopher Nkunku (24 Punkte, geteilter 12. Platz), Marcus Thuram (10, geteilter 37.), Vincenzo Grifo und Jamal Musiala (jeweils 18, geteilter 49.) sind nur drei weitere Bundesliga-Profis in der Top 50 des ESM-Rankings vertreten. Während Nkunku seiner Bilanz aufgrund eines Bänderrisses momentan keine weiteren Tore und Punkte zufügen kann, gingen Thuram, Grifo und Musiala am vergangenen Wochenende leer aus.

pau

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 31.01.2023)