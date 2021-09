Golden Shoe - der kicker ehrt Robert Lewandowski am Dienstag

Am Dienstag wird mit Robert Lewandowski mal wieder ein Stürmer aus der Bundesliga mit dem "Golden Shoe" des besten europäischen Torjägers ausgezeichnet. Die Ehrung nimmt der kicker vor.

Robert Lewandowski fiebert dem Dienstag entgegen. Er spricht von einer "unglaublichen Ehre", die er an diesem Tag um die Mittagszeit im FC Bayern Museum in der Allianz-Arena erfahren wird. Der kicker überreicht im Auftrag von European Sports Media (ESM) dem besten europäischen Torjäger der Saison 2020/21 den Goldenen Schuh.

Die unter allen Stürmern in Europas Ligen begehrteste persönliche Auszeichnung. Pandemie-bedingt vor kleiner Gästeschar. Und doch vor einem Millionenpublikum. Der kicker hat als Veranstalter der DFL das Recht eingeräumt, das halbstündige Event ihren internationalen Partnern, die über die Bundesliga berichten, für Übertragungen anzubieten.

Der "Golden Shoe" mit Lewandowskis Namensplakette. Thomas Hahn

kicker zeigt Ehrung im LIVE!-Stream

Im Fernsehen, über ihre digitalen Verbreitungswege. In Japan, in den USA, natürlich in Lewandowskis Heimatland Polen und vielen anderen europäischen Ländern wird das Event live gesendet. Selbstverständlich überträgt der kicker auf allen seinen Verbreitungswegen (LIVE!-Stream und Social-Media-Kanäle). National sind Sky und DAZN dabei.

Erstmals in der Geschichte des "Golden Shoe" wird die Verleihung zu einem großen Fernsehereignis. Moderatorin Britta Hofmann begrüßt viel Prominenz, neben Laudator Herbert Hainer (Präsident FC Bayern) gratulieren auch DFL-Boss Christian Seifert, Liverpools Coach Jürgen Klopp und Bundestrainer Hansi Flick.

"Golden Shoe" seit 1968 vergeben

Der "Golden Shoe" wird seit 1968 vergeben, 1970 und 1972 wurde Bayern-Torjäger Gerd Müller mit dieser Trophäe ausgezeichnet. 1997 wurde ein Punktesystem eingeführt, in dem Europas Fußball-Ligen mit einem entsprechenden Tor-Faktor ausgestattet wurden. Die fünf europäischen Topligen (Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1) haben dabei den Faktor zwei pro erzieltes Tor.