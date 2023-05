Golden Shoe: Bundesliga auf Augenhöhe mit Luxemburg - Wer wird Zweiter?

Die Bundesliga spielt im Rennen um den Golden Shoe nur eine traurige Nebenrolle - und bekommt jetzt auch noch Konkurrenz aus Luxemburg. Hinter Spitzenreiter Erling Haaland gibt es derweil einen engen Zweikampf.

Niclas Füllkrug könnte am Samstag der Bundesliga-Torschützenkönig mit der geringsten Trefferzahl der Geschichte werden. Dem genesenen Angreifer von Werder Bremen reichen weiterhin 16 Treffer, um mit zwei Toren vor der Konkurrenz in den finalen Spieltag zu gehen. Dass an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste 2022/23 eine ungewohnte Torarmut ausgebrochen ist, wirkt sich natürlich auch auf das Rennen um den Golden Shoe aus, der in jedem Jahr von den European Sports Media (ESM) für den besten (Liga-)Torjäger Europas vergeben wird.

Nach zwei Triumphen des damaligen Bayern-Stürmers Robert Lewandowski hat die Bundesliga mit dem Titel diesmal nicht nur nichts zu tun - sie findet im Ranking praktisch nicht statt. Weiterhin ist Füllkrug weit und breit ihr einziger Vertreter unter den besten 30 Torjägern Europas, und das auf dem 24. Platz. Allein neun Ligue-1-Stürmer liegen vor ihm, allen voran der viertplatzierte Alexandre Lacazette von Olympique Lyon.

Überraschungsmann Philippe holt Füllkrug ein

Trifft Füllkrug am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Union Berlin nicht, schließt die Bundesliga das diesjährige Ranking sogar gleichauf mit der luxemburgischen BGL Ligue ab. Mit der gibt es nämlich zwei unerwartete Gemeinsamkeiten: Sie ist ebenfalls mit exakt einem Spieler unter den Top 30 dabei - und dieser ist seit dieser Woche auch noch gleichauf mit Füllkrug. Der 22-jährige Franzose Rayan Philippe führte Swift Hesperange mit 32 Treffern zur Meisterschaft. Nach der Golden-Shoe-Arithmetik, wonach die Torzahl eines Spielers mit einem Faktor multipliziert wird, der der Stärke der jeweiligen Liga entspricht, hat Philippe damit wie Füllkrug 32 Punkte auf dem Konto. Im Gegensatz zum Bremer steht für Philippe in dieser Saison kein Ligaspiel mehr an.

Ganz vorne hat der designierte Golden-Shoe-Gewinner und frisch gekürte englische Meister Erling Haaland, der bei Manchester Citys 1:0-Sieg gegen Chelsea geschont und deshalb nur eingewechselt wurde, nun zwei Verfolger auf Augenhöhe: Obwohl auch Harry Kane (Tottenham Hotspur) einmal mehr traf, holte ihn Kylian Mbappé (Paris St. Germain) ein und ist nun mit ebenfalls 28 Treffern Zweiter.

jpe

Golden Shoe 2022/23 (Stand: 23. Mai 2023)