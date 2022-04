Golden Shoe: Benzema untermauert Platz zwei - Nkunku holt Haaland ein

Karim Benzema hat sich nach seiner Verletzung zurückgemeldet und die Lücke zu Robert Lewandowski im Kampf um den Goldenen Schuh wieder etwas verkleinert. Kylian Mbappé nähert sich indes den Top 10 an.

Robert Lewandowski weist im Golden-Shoe-Ranking bereits 31 Tore und damit 62 Punkte auf, der Titelverteidiger vom FC Bayern, der in der Vorsaison mit 41 Toren und 82 Zählern gewann, ging am Wochenende beim kuriosen 4:1 der Münchner in Freiburg aber leer aus.

Der Vorsprung ist weiter groß, aber dennoch minimal geschmolzen. Denn Karim Benzema hat sich nach seiner Verletzung eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 2:1 von Real Madrid bei Celta Vigo schoss er beide Tore, beide vom Punkt. Und das, obwohl er beim Stand von 1:1 einen weiteren Elfmeter verschossen hatte. Der Real-Stürmer hat nun 24 Tore erzielt und so 48 Punkte auf dem Konto.

Lazios Ciro Immobile (21/42, 2:1 gegen Sassuolo) und Juves Dusan Vlahovic (21/42, 0:1 gegen Inter) gingen leer aus, Benzema hat Platz zwei somit untermauert.

Patrik Schick feierte zwar nach seiner Verletzung sein Comeback als Joker, traf aber nicht beim 2:1 von Bayer 04 Leverkusen gegen Hertha BSC. Der Stürmer verharrt ebenso wie Mohamed Salah (FC Liverpool) bei 20 Toren.

Mbappé springt auf Platz 11 - Nkunku schließt zu Haaland auf

Kylian Mbappé trumpfte beim 5:1 von PSG gegen den FC Lorient mächtig auf: zwei Tore, drei Vorlagen - der 23-Jährige war der überragende Mann bei Paris. Mit nun 17 Toren ist Mbappé auf Rang 11 geklettert und hat sich den Top 10 angenähert.

Neben Lewandowski und Schick hat die Bundesliga noch zwei weitere Akteure unter den Top 20 der europäischen Torjäger zu bieten. Der Dortmunder Erling Haaland enttäuschte wie der BVB beim 1:4 gegen Leipzig und blieb ohne Treffer. Leipzigs Christopher Nkunku dagegen war unter den RB-Torschützen in Dortmund zu finden und schließt mit nun 16 Toren zu Haaland auf.

nik

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 05.04.2022)