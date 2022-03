Golden Shoe: Benzema klettert auf Platz zwei

Karim Benzema ist erster "Verfolger" von Robert Lewandowski: Im Golden-Shoe-Ranking der besten Torjäger Europas ist der Angreifer von Real Madrid nun die Nummer zwei.

Mit regelmäßigen Torerfolgen zieht Robert Lewandowski beim Goldenen Schuh einsam seine Kreise an der Spitze. Beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim markierte der Angreifer den Treffer des FC Bayern und schrieb damit Nummer 29 auf sein Torkonto. Der Vorjahressieger hat mit entsprechenden 58 Punkten einen deutlichen Vorsprung im europäischen Vergleich.

Hinter Lewandowski tut sich aber nun etwas. Neue Nummer zwei im Ranking ist Karim Benzema (Real Madrid), der sich mit zwei Treffern bei Reals 3:0 bei RCD Mallorca nach vorne schob. Wie schwerwiegend die Verletzung ist, die sich der Franzose beim Tor zum Endstand zuzog, bleibt abzuwarten. 22 Saisontore und 44 Punkte bescheren ihm zumindest vorerst Rang zwei.

In Benzemas Schatten kommt auch Ciro Immobile (Lazio Rom) weiter nach vorne. Ebenfalls am Montagabend traf der Ex-Dortmunder entscheidend beim 1:0 Lazios gegen Venedig - wie schon siebenmal zuvor in dieser Serie-A-Saison war Immobile zum Elfmeter angetreten, zum insgesamt sechsten Mal verwandelte er und liegt mit nun 21 Toren (42 Punkte) auf Platz drei.

Ohi Omoijuanfo (27 Tore, 40,5 Punkte), der seinen für Molde erzielten Treffern für dieses Ranking nichts mehr hinzufügen kann, wird entsprechend durchgereicht. Hinter ihm kommt neben den in dieser Woche nicht erfolgreichen Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen, derzeit verletzt) und Dusan Vlahovic (früher Florenz, jetzt Juventus) ein weiterer namhafter Angreifer immer näher: Mohamed Salah (FC Liverpool) erzielte beim 2:0 der Klopp-Elf bei Brighton & Hove Albion per Elfmeter seinen 20. Saisontreffer und kann bereits am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Arsenal nachlegen.

Haaland, Modeste und Nkunku in den Top 20

Neben Lewandowski und Schick ist die Bundesliga unter den Top 20 der europäischen Torjäger noch durch drei weitere Akteure vertreten: Platz 13 belegt der aktuell verletzte Dortmunder Erling Haaland (32 Punkte). Rang 15 teilen sich Kölns Anthony Modeste und Christopher Nkunku von RB Leipzig mit vier weiteren Spielern (30 Punkte).

bru

Golden Shoe 2021/22 (Stand: 14.03.2022)