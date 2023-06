Golden Knights oder Panthers: Wer holt sich erstmals den Stanley Cup?

Eines ist bereits sicher: Das Stanley-Cup-Finale 2023 wird einen neuen Sieger hervorbringen, denn sowohl die Vegas Golden Knights, als auch die Florida Panthers gewannen die begehrte Trophäe noch nicht. Eine Vorschau ...

Vegas Golden Knights - Florida Panthers

Der Weg ins Finale

Die Golden Knights gehörten von Saisonbeginn an zum Kreis der Titelfavoriten und unterstrichen dies in Runde eins beim 4:1 gegen die Winnipeg Jets. Es folgte eine recht umkämpfte Serie gegen die Edmonton Oilers (4:2), ehe die Knights gegen die Dallas Stars im Finale der Western Conference schon mit 3:0 führten. Obwohl die Texaner noch einmal herankamen, stürmte Vegas letztlich mit einem 6:0-Erfolg in Spiel sechs zu einem 4:2.

Die Panthers - erst am letzten Spieltag sicher für die Play-offs qualifiziert - lagen gegen den großen Favoriten Boston Bruins in Runde eins erwartungsgemäß schnell mit 1:3 zurück. Doch dann folgte die Sensation, auch dank zweier Overtime-Siege kam Florida noch zu einem 4:3-Serienerfolg. Seitdem schwebt der Klub aus Sunrise im Osten Floridas auf einer Euphoriewelle. Die Toronto Maple Leafs wurden mit 4:1 ausgeschaltet, im Eastern-Conference-Finale die Carolina Hurricanes sogar per "Sweep" (4:0).

Die Historie

Überhaupt erst zehn Partien gab es zwischen den beiden Finalgegnern, eine für NHL-Verhältnisse extrem niedrige Anzahl, die natürlich der jungen, erst seit 2017 in der NHL spielenden Expansion-Franchise aus der Spielerstadt in Nevada geschuldet ist. Die Bilanz ist bislang nahezu ausgeglichen - auch in der laufenden Saison: So gewann Vegas das erste Aufeinandertreffen Mitte Januar 2023 mit 4:2. Anfang März siegten dann ebenfalls zu Hause die Panthers mit 2:1.

Trotz noch kaum gemeinsamer Historie eint beide Klubs ein Fakt: Beide haben zwar noch nie den Stanley Cup gewonnen, standen aber jeweils einmal im Finale, wenn auch wenig erfolgreich: Die Golden Knights sensationell bereits am Ende des Debütjahrs 2018 (1:4 gegen die Washington Capitals), die Florida Panthers 1996 - im dritten Jahr nach dem Liga-Beitritt - gegen Uwe Krupp und die Colorado Avalanche (0:4).

Ein folgenschwerer Deal

Kurios: Eine weitere Verbindung gibt es dann doch. Noch vor dem ersten NHL-Spiel der Golden Knights gaben die Panthers im Expansion Draft der Golden Knights im Sommer 2017 Stürmer Reilly Smith für lediglich ein Draftrecht der 4. Runde 2018 an Vegas gab. Der Deal: Zusätzlich sollte der neue NHL-Klub Jonathan Marchessault im Expansion Draft auswählen, wodurch Florida neben Smith weiteren Raum unter dem Salary Cap generieren konnte.

Vor allem für Vegas wurden Marchessault und Smith, die noch immer in Nevada spielen, zu Schlüsselspielern beim Finaleinzug 2018, aber auch darüber hinaus. Der Wert für die Panthers ist schwieriger zu beziffern. Geschadet hat Florida der freie Raum unter der Gehaltsobergrenze aber offensichtlich ebenfalls nicht.

Das Personal

Zweifellos ein Erfolgsgeheimnis auf beiden Seiten im Vergleich zu manch gescheitertem Play-off-Konkurrenten: Beide Seiten ziehen weitgehend ohne größere Verletzungen ins Finale ein. Bei Florida bangte Coach Paul Maurice bis zuletzt um den Einsatz des vielseitigen Stürmers Eetu Luostarinen, der zuletzt kaum trainieren konnte.

Bei Vegas wiederum spielt im Tor mit Adin Hill die etatmäßige Nummer vier, nachdem die eigentliche Robin Lehner die Saison verletzungsbedingt komplett verpasste, der als Starter in die Spielzeit gegangene Logan Thompson in der Schlussphase der Hauptrunde ebenfalls ausfiel - und sich schließlich Mitte der Play-offs auch noch Nummer drei Laurent Broissoit abmeldete. Hill allerdings überzeugt bis dato auf ganzer Linie.

kicker-Tipp

Beide Teams verfügen gerade im Angriff über viel Qualität und auch Tiefe, die Golden Knights dabei womöglich noch über ein bisschen mehr. Andererseits haben die Panthers mit dem erst Ende Juli 2022 verpflichteten Matthew Tkachuk und Keeper Sergei Bobrovsky die vielleicht prägendsten Figuren der gesamten Play-offs in ihren Reihen. Behalten die beiden Top-Stars ihre fantastische Form bei, vollendet Florida den Coup und stürmt vom letzten Play-off-Platz mit 4:2 zum ersten Titel.

