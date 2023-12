Die "Golden Goal-Regelung" wurde im Jahr 1995 von der FIFA eingeführt und bereits 2004 wieder abgeschafft. Das Golden Goal bezeichnete ein Tor, das bei K.O.-Partien für die Entscheidung in der Verlängerung sorgt.

Die umstrittene Golden Goal Regelung

Die Regel stammt ursprünglich aus dem Eishockey und bezeichnet die sofortige Beendigung der Verlängerung eines Spiels, sobald ein Tor geschossen wird. Das zugrundeliegende Ziel war es, die Spiele attraktiver zu gestalten. Das erste Golden Goal Tor in der Fußballgeschichte schoss Oliver Bierhoff beim Finale der EM 1996. Bei dem Turnier erzielte der Stürmer in der 95. Spielminute gegen die tschechische Nationalmannschaft das entscheidende Tor zum EM-Sieg. Allerdings wurde die Regel in den folgenden Jahren stark kritisiert, da die Teams in der Verlängerung den Fokus auf die Verteidigung legten, um ja kein Gegentor zu bekommen. Damit wurde das ursprüngliche Ziel einer höheren Attraktivität nicht erreicht.

Silver Goal im Fußball

Nach einigen Jahren wurde das Golden Goal somit abgeschwächt und durch das "Silver Goal" ersetzt. Bei der Regelung wird nach einem Tor in der Verlängerung noch die erste Halbzeit zu Ende gespielt. Wenn die Mannschaft die Führung bis dahin halten kann, wird das Spiel automatisch beendet. Sollte die Partie auch nach 105 Minuten nicht entschieden sein, geht die Verlängerung mit der zweiten Halbzeit um 15 Minuten weiter. Kommt es auch dann zu keinem Sieg, entscheidet das Elfmeterschießen. Aber auch das Silver Goal wurde bereits einige Jahre später -2004 - wieder abgeschafft.