"Gold umso geiler": Klein holt Gold vor Klosterhalfen

Hanna Klein hat Konstanze Klosterhalfen düpiert und über 3000 Meter überraschend Gold bei den Hallen-Europameisterschaften in Istanbul gewonnen. Es gab noch weitere DLV-Medaillen.

Freude über den Coup am Bosporus: Hanna Klein. IMAGO/TT

Die 29-Jährige von der LAV Stadtwerke Tübingen gewann am Freitag bei den Titelkämpfen der Leichtathleten in Istanbul in der persönlichen Bestzeit von 8:35,87 Minuten. Die 26-jährige Leverkusenerin Klosterhalfen musste sich als Favoritin knapp geschlagen mit Silber begnügen. Bronze gewann Melissa Courtney-Bryant aus Großbritannien.

"Ich bin überwältigt. Das ist meine erste Goldmedaille", sagte die Siegerin aus Tübingen nach ihrem ersten internationalen Titel. "Ich wollte meine Medaillenchance verteidigen, dass es Gold geworden ist, ist umso geiler."

Kleins Erfolg war der erste deutsche Titel auf dieser Strecke seit dem der DDR-Läuferin Ines Bibernell-Obst im Jahr 1986. Nach Rang drei über 1500 Meter im Jahr 2021 durfte Klein nach einem taktisch ruhigen Rennen diesmal als Siegerin jubeln. Ihrem Schlusssprint hatte Klosterhalfen, Freiluft-Europameisterin über 5000 Meter, nicht genügend entgegenzusetzen.

Dreisprung: Heß fehlt ein Zentimeter zu Silber

Dreispringer Max Heß gewann wie 2017, 2019 und 2021 Bronze. Ein Zentimeter fehlte nach einer Weite von 16,57 Meter auf Silber. Der Sieg ging mit klarem Vorsprung an Olympiasieger Pedro Pichardo. Der Portugiese landete bei der Weltjahresbestleistung von 17,60 Meter.

Kugelstoßerin Sara Gambetta hat sich mit Silber ihre erste internationale Medaille gesichert. Die 30-Jährige des SV Halle musste sich mit 18,83 m nur der portugiesischen Titelverteidigerin Auriol Dongmo (19,76) geschlagen geben. Bronze ging an Fanny Roos aus Schweden (18,42).

Burghardt Siebte über 60 Meter

Sprinterin Alexandra Burghardt verbuchte unterdessen ein ordentliches Ergebnis. Die Burghauserin erreichte über 60 m das Finale und wurde dort in 7,24 Sekunden Siebte. Den Sieg sicherte sich Hallen-Weltmeisterin Mujinga Kambundji aus der Schweiz (7,00) vor der Polin Ewa Swoboda (7,09) und Daryll Neita aus Großbritannien (7,12). Lisa Mayer, mit Burghardt Teil der Gold-Staffel bei den Europameisterschaften im vergangenen Sommer in München, verpasste in 7,27 Sekunden den Einzug ins Finale. 100-m-Europameisterin Gina Lückenkemper hatte ihre EM-Teilnahme abgesagt, um sich bereits auf die Freiluftsaison zu konzentrieren.

Statistik zur Hallen-EM in Istanbul, 2. Tag

MÄNNER:



1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Norwegen) 3:33,95 Minuten, 2. Neil Gouley (Großbritannien) 3:34,23, 3. Azeddine Habz (Frankreich) 3:35,39 - im Vorlauf ausgeschieden: Amos Bartelsmeyer (Frankfurt/Main)



Dreisprung: 1. Pedro Pichardo (Portugal) 17,60 m, 2. Nikolaos Andrikopoulos (Griechenland) 16,58, 3. Max Heß (Chemnitz) 16,57



Kugelstoßen: 1. Zane Weir (Italien) 22,06 m, 2. Tomas Stanek (Tschechien) 21,90 m, 3. Roman Kokoschko (Ukraine) 21,84 m - ohne deutsche Beteiligung

FRAUEN:



60 m: 1. Mujinga Kambundji 7,00 Sekunden, 2. Ewa Swoboda (Polen) 7,09, 3. Daryll Neita (Großbritannien) 7,12, ... 7. Alexandra Burghardt (Burghausen) 7,24 - im Vorlauf ausgeschieden: Lisa Mayer (Wetzlar)



3000 m: 1. Hanna Klein (Tübingen) 8:35,87 Minuten, 2. Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) 8:36,50, 3. Melissa Courtney-Bryant (Großbritannien) 8:41,19



Kugelstoßen: 1. Auriol Dongmo (Portugal) 19,76 m, 2. Sara Gambetta (Halle/Saale) 18,83, 3. Fanny Roos (Schweden) 18,42, ... 8. Julia Ritter (Wattenscheid) 17,89 - im Vorkampf ausgeschieden: Katharina Maisch (Gelenau)



Fünfkampf: 1. Nafissatou Thiam (Belgien) 5055 Punkte, 2. Adrianna Sulek (Polen) 5014, 3. Noor Vidts (Belgien) 4823 - ohne deutsche Beteiligung