Gold im Massenstart: Bö knackt Björndalen-Rekord - DSV-Skijäger ohne Medaille

Der Massenstart der Männer über 15 Kilometer war der letzte Wettkampf der Biathlon-WM - mit einem souveränen Sieger. Johannes Thingnes Bö holte sich sein nächstes WM-Gold, das 20. in seiner Karriere. Der Norweger zieht mit einem großen Landsmann gleich.

Philipp Nawrath hat im abschließenden Massenstart bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Nove Mesto den zehnten Platz belegt. Mit drei Strafrunden landete der 31-jährige Bayer im Ziel 1:25,4 Minuten hinter dem Norweger Johannes Thingnes Bö, der sich den Titel überlegen trotz eines frühen Schießfehlers sicherte. Silber ging überraschend an den fehlerfreien Andrejs Rastorgujevs aus Lettland, Bronze gewann der Franzose Quentin Fillon Maillet (1 Fehler).

Bö ist mit seinem 20. WM-Titel nun gemeinsam mit seinem Landsmann Ole Einar Björndalen Rekordweltmeister. Mit Gold in Massenstart, Einzel und Verfolgung, Silber im Sprint und der Mixed- und Männer-Staffel sowie Bronze im Single-Mixed holte der 30-Jährige wie im Vorjahr in Oberhof in allen sieben Rennen eine Medaille.

Die Deutschen von Bundestrainer Uros Velepec beendeten die WM mit einer Bronzemedaille durch Benedikt Doll im Einzel, in der Staffel hatte es am Samstag nur zu Rang vier gereicht. Im Vorjahr bei der Heim-WM in Oberhof waren die deutschen Skijäger zum ersten Mal seit 1976 in WM-Rennen ohne Edelmetall geblieben. Doll (3) schaffte es zum Abschluss auf Platz zwölf, direkt dahinter mussten sich Johannes Kühn (3) und Justus Strelow (1) mit den Rängen 14 und 16 begnügen.

Doll mischt mit - und vergibt Medaille beim letzten Schießen

Mit einem jeweils perfekten ersten Schießen hatten sich Strelow und Doll zu Beginn auf die Plätze drei und vier nach vorn geschoben. Routinier Doll hielt sich nach einem weiteren fehlerfreien Auftritt mit der Waffe auf dem zweiten Platz, seine Teamkollegen hatten zu diesem Zeitpunkt schon mindestens eine Strafrunde gedreht. Im dritten Schießen erwischte es auch Doll, der nach einer verfehlten Scheibe zurückfiel. Zwei weitere Patzer machten alle Chancen auf eine Medaille zunichte.

