Gojowczyk siegt wieder im Fünften - Kohlschreiber und Koepfer chancenlos

Drei deutsche Herren waren am Mittwoch bei den US Open im Einsatz, nur Peter Gojowczyk zog in die nächste Runde ein - und das wieder nach einem echten Kraftakt. Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer waren in ihren Spielen derweil chancenlos.

Steht in New York in der dritten Runde: Peter Gojowczyk. Getty Images

Qualifikant Gojowczyk überrascht bei den US Open weiter und hat als erster deutscher Spieler die dritte Runde erreicht. Der 32 Jahre alte Münchner gewann am Mittwoch in New York gegen den favorisierten Serben Dusan Lajovic in fünf Sätzen 2:6, 6:4, 2:6, 7:5, 6:4. Nach 3:08 Stunden verwandelte Gojowczyk seinen ersten Matchball und hat erstmals in New York die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. In der dritten Runde bekommt es Gojowczyk mit dem Schweizer Henri Laaksonen zu tun.

Gojowczyk ist die Nummer 141 der Weltrangliste und hatte sich mit drei Siegen in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert. In der ersten Runde hatte der Außenseiter unerwartet den an Nummer 23 gesetzten Franzosen Ugo Humbert in einem Fünf-Satz-Match bezwungen.

Kohlschreiber glatt raus

Nicht so gut lief es für Philipp Kohlschreiber, der den Einzug in die dritte Runde klar verpasst. Der 37 Jahre alte Augsburger verlor gegen den Spanier Pablo Andujar deutlich mit 4:6, 3:6, 1:6. Wegen Regens hatte das Match mit rund einer Stunde Verspätung begonnen und war im zweiten Satz noch einmal unterbrochen worden. In der ersten Runde des Grand-Slam-Turniers hatte der Weltranglisten-115. Kohlschreiber im fünften Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe des früheren Turniersiegers Marin Cilic aus Kroatien profitiert.

Auch Koepfer chancenlos

Ebenfalls ohne Chance war Dominik Koepfer, der gegen Mifavorit Daniil Medvedev kein Land sah. Der 27 Jahre alte Tennisprofi aus dem Schwarzwald blieb am Mittwoch in der zweiten Runde beim 4:6, 1:6, 2:6 ohne Auftrag. An seinen Auftritt vor zwei Jahren konnte Koepfer dabei nicht heranreichen. 2019 hatte er überraschend das Achtelfinale der US Open erreicht und in der Runde der besten 16 gegen den russischen Kontrahenten Medvedev zumindest einen Satz gewonnen.