Gojowczyk scheitert im Halbfinale von Metz an Hurkacz

Der Münchner Peter Gojowczyk hat das Halbfinale von Metz gegen den topgesetzten Polen Hubert Hurkacz in zwei Sätzen verloren.

Gojowczyk (32) verpasste durch die Niederlage sein viertes Endspiel auf der ATP-Tour. Der formstarke Münchner unterlag im Halbfinale des Hallenturniers im französischen Metz dem topgesetzten Polen Hubert Hurkacz 4:6, 6:7 (4:7). Gojowczyk hatte 2017 ebenfalls in Metz seinen bislang einzigen großen Titel gewonnen. Zudem stand der frühere Davis-Cup-Spieler 2018 in Genf und Delray Beach in ATP-Endspielen.

In der Weltrangliste wird Gojowczyk, der zuletzt bei den US Open mit seinem Lauf aus der Qualifikation ins Achtelfinale überzeugt hatte, am Montag wieder unter den Top 100 geführt - so hoch wie zuletzt vor zwei Jahren. Auch in Metz war Gojowczyk über die Qualifikation ins Hauptfeld eingezogen.