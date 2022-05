Gojowczyk chancenlos - Medvedev macht's im Eiltempo

Tennisprofi Peter Gojowczyk ist bei den French Open als zweiter Deutscher in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden. Daniil Medvedev hingegen feierte einen ungefährdeten Erstrunden-Erfolg.

Vor Gojowczyk war am Sonntag bereits Daniel Altmaier gleich zum Auftakt gescheitert. Alexander Zverev schaffte dagegen souverän den Sprung in die zweite Runde, wo er am Mittwoch auf den Argentinier Sebastian Baez trifft. Oscar Otte spielt am Dienstag noch seine Erstrundenpartie gegen den Spanier Roberto Carballes Baena.

Mitfavorit Daniil Medvedev steht hingegen in der zweiten Runde. Der Weltranglisten-Zweite aus Russland gewann am Dienstag in Paris gegen den Argentinier Facundo Bagnis mit 6:2, 6:2, 6:2. Medvedev, der bislang im Stade Roland Garros noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen ist, benötigte lediglich 1:38 Stunden für seinen Erfolg.