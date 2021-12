Goggia in Val d'Isère nicht zu schlagen

Die Frauen tragen an diesem Wochenende in Val d'Isère zwei Speedrennen aus. Die Italienerin Sofia Goggia hielt die Konkurrenz am Samstag in der Abfahrt in Schach und siegte knapp vor Breezy Johnson. Mirjam Puchner wurde Dritte.

In Val d'Isère das Maß der Dinge: Sofia Goggia. imago images/GEPA pictures