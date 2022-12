Goggia bricht sich bei Curtoni-Sieg die Hand - Weidle "nicht akzeptabel"

Elena Curtoni aus Italien hat am Freitag die verkürzte Abfahrt von St. Moritz gewonnen und ihre Landsfrau Sofia Goggia bei schlechten Bedingungen hinter sich gelassen. Kira Weidle empfand ihr Resultat als "nicht akzeptabel".

Schnellste am Freitag: Elena Curtoni in St. Moritz. picture alliance/KEYSTONE

Curtoni holte sich durch eine mutige Fahrt bei schwierigsten Sichtverhältnissen den dritten Weltcup-Sieg in ihrer Karriere. Die 31-Jährige aus dem norditalienischen Morbegno hatte zuvor schon 2020 in Bansko (Abfahrt) und 2022 in Cortina d'Ampezzo (Super-G) gesiegt.

Goggia machte den italienischen Doppelsieg perfekt. Dahinter reihten sich zur Freude des Schweizer Teams mit Corinne Suter (+0,73) und Jasmine Flury (+0,84) zwei Eidgenössinnen ein. Aus deutscher Sicht war es ein doch eher gebrauchter Tag: Speed-Frontfrau Kira Weidle kam nicht gut zurecht und fing sich als 24. gegenüber Curtoni 2,16 Sekunden Rückstand ein, verfehlte die Top 20 damit. "Anscheinend darf man sich hier gar keinen Fehler erlauben", sagte eine enttäuschte Weidle in der ARD und zeigte sich "selbst ein bisschen ratlos" ob ihres "nicht akzeptablen" Ergebnisses.

Die 19-jährige Emma Aicher nutzte mit hoher Startnummer zwischenzeitlich etwas bessere Bedingungen, um sich mit einer mutigen Fahrt weit nach vorne zu schieben. Aicher wurde mit 1,79 Sekunden hinter Curtoni 15. im Ranking. Die DSV-Fahrerin Katrin Hirtl-Stanggassinger reihte sich als 27. dicht hinter Weidle und 2,32 Sekunden Rückstand im Klassement ein.

Verzögerung vor Goggia-Start - Handfraktur

Doppelt Pech hatte die in der Disziplinwertung führende Goggia nach ihrem Doppelsieg von Lake Louis: Unmittelbar vor ihrem Start hatte sich ein Pistenarbeiter bei einem Sturz verletzt und musste zunächst versorgt sowie aus dem Streckenbereich gebracht werden. Mit einigen Minuten Verzögerung konnte die 30-Jährige aus Bergamo dann erst starten - und verletzte sich auch noch die linke Hand beim Kontakt mit einem Tor. Am Ende blieb sie 29 Hundertstelsekunden hinter ihrer Landsfrau Curtoni und stand mit dick bandagierter Hand im Zielraum. "Sie wird in Mailand sofort operiert", teilte der Weltverband Fis angesichts der erlittenen Fraktur bei Goggia mit.

"Man sieht eigentlich nur Weiß in Weiß", beschrieb die Österreicherin Mirjam Puchner, die mit dem ÖSV-Team eine Top-10-Platzierung verpasste, in der ARD die für St. Moritz oft so bekannten kniffligen Verhältnisse, die durch den Schneefall weiter verschlechtert wurden. Das Rennen war somit früh entschieden. Mit Mikaela Shiffrin, Federica Brignone und Lara Gut-Behrami schafften es erfahrene Rennläuferinnen mit relativ hohen Startnummern dann aber doch noch in die Top 10.

Statistik

Damen, Abfahrt in St. Moritz/Schweiz, 16.12.2022:

1. Elena Curtoni (Italien) 1:09,40 Min.; 2. Sofia Goggia (Italien) +0,29 Sek.; 3. Corinne Suter (Schweiz) +0,73; 4. Jasmine Flury (Schweiz) +0,84; 5. Breezy Johnson (USA) +0,96; 6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,23; 7. Federica Brignone (Italien) +1,27; 8. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) +1,31; Lara Gut-Behrami (Schweiz); 10. Laura Pirovano (Italien) +1,36; ... 15. Emma Aicher (Mahlstetten) +1,73; 24. Kira Weidle (Starnberg) +2,16; 27. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) +2,32

Damen, Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 10 von 39 Wettbewerben:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 425 Pkt.; 2. Wendy Holdener (Schweiz) 366; 3. Petra Vlhova (Slowakei) 340; 4. Sofia Goggia (Italien) 325; 5. Corinne Suter (Schweiz) 300; 6. Sara Hector (Schweden) 247; 7. Anna Swenn-Larsson (Schweden) 220; 8. Marta Bassino (Italien) 215; 9. Lara Gut-Behrami (Schweiz) 201; 10. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 196; ... 16. Lena Dürr (Germering) 135; 30. Kira Weidle (Starnberg) 89; 41. Andrea Filser (Wildsteig) 47; 47. Emma Aicher (Mahlstetten) 36; 75. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) 15; 97. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) 4

Damen, Weltcup-Gesamtwertung Abfahrt, Stand nach 3 von 9 Wettbewerben:

1. Sofia Goggia (Italien) 280 Pkt.; 2. Corinne Suter (Schweiz) 200; 3. Elena Curtoni (Italien) 154; 4. Nina Ortlieb (Österreich) 138; 5. Ilka Stuhec (Slowenien) 112; 6. Mirjam Puchner (Österreich) 109; 7. Joana Hählen (Schweiz) 94; 8. Jasmine Flury (Schweiz) 92; 9. Cornelia Hütter (Österreich) 84; 10. Kira Weidle (Starnberg) 67; Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 67; ... 24. Emma Aicher (Mahlstetten) 26; 39. Katrin Hirtl-Stanggaßinger (Schönau am Königssee) 4