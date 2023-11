32:25! Magdeburg lässt auch in Dänemark nichts anbrennen

Am Donnerstagabend war Bundesliga-Spitzenreiter Magdeburg erneut in der Champions League gefordert. Das Hinspiel gegen GOG gewann der SCM mit acht Toren Unterschied - deutlich ging es nun auch in Dänemark aus, wenngleich die Sachsen-Anhalter nur mit sieben Toren Differenz gewannen.

GOG um Aaron Mensing (beim Wurf) hatten auch im Rückspiel gegen den SCM keine echte Chance. IMAGO/Ritzau Scanpix