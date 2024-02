GOG nimmt Tobias Schølberg Grøndahl unter Vertrag

GOG hat für die kommende Saison Tobias Schølberg Grøndahl unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Norweger wechselt vom Elverum nach Dänemark. GOG-Trainer Kasper Jørgensen äußerte sich positiv über den Neuzugang und erwartet eine rasche Integration des jungen Spielgestalters.

In der kommenden Saison setzt GOG auf ein norwegisches Trio: Nationalspieler Tobias Schølberg Grøndahl wird das aktuelle Duo Henrik Jakobsen und Alexandre Blonz ergänzen. GOG bestätigte die Verpflichtung des 23-jährigen Rückraumspieler nun offiziell auf seiner Website.

"Tobias ist ein typischer Spielmacher, der das Spiel gut organisieren kann", erklärte GOG-Sportdirektor Kasper Jörgensen. "Er zeigt sowohl im Eins-gegen-Eins-Spiel als auch mit seinen Würfen herausragende Qualitäten. In den letzten Spielzeiten gehörte er zu den Besten bei Elverum und hat sich auch in der norwegischen Nationalmannschaft bei der letzten WM und der diesjährigen EM einen Namen gemacht."

Kasper Jörgensen zeigte sich froh, einen jungen Topspieler zu GOG lotsen zu können und verweist auf sechzig Treffer in der vergangenen Saison in der Champions League oder zuletzt zehn Treffer des Rückraumspielers in der European League gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Grøndahl: "Perfekte Verein für meine Entwicklung"

Tobias Schølberg Grøndahl selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich habe GOG gewählt, weil der Verein gut zu meinem Spielstil passt. Von Elverum bin ich es gewohnt, in einem jungen Team zu spielen, in dem alle Spieler hungrig sind und im Training ihr Können zeigen wollen. Das ist auch bei GOG ausgeprägt, das für seine starken Talente bekannt ist", so der Neuzugang.

"Wir haben darüber gesprochen, wie GOG spielen soll, und das hat mir dabei geholfen, mich davon zu überzeugen, dass es gut zu mir passt", berichtet er von ersten Gesprächen mit seinem zukünftigen Trainer Kasper Christensen. Der norwegische Spielmacher hat mit GOG den Titel in Dänemark im Visier, sieht dort aber auch den idealen Ort für seine persönliche Weiterentwicklung.

Grøndahl betonte, dass GOG für junge Spieler ein Sprungbrett zu den besten Clubs der Welt war. "Ich bin erst 23 Jahre alt und habe noch viel zu lernen. Daher war es für mich wichtig zu sehen, dass GOG immer ein Ort war, an dem junge Spieler entwickelt und zu den größten Clubs der Welt geschickt wurden. Gidsel und Pytlick sind nur einige Beispiele dafür. Deshalb glaube ich, dass es der perfekte Verein für meine Entwicklung ist."

» Newsblog: Internationale Nachrichten aus der Handball-Welt