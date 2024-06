Gofus erzählen Sommermärchen mit Bolz- und Spielplätzen

Wie auch immer die EURO 2024 verläuft, die Golf spielenden Fußballer (Gofus) wollen ein spezielles Sommermärchen erzählen: Im Rahmen ihrer Initiative "Platz da!" sollen in den zehn Spielorten zehn Bolzplätze eröffnet werden.

Stefan Reuter stemmt den Pokal in Rottbach. Gofus

Passend zum EM-Auftakt Deutschland gegen Schottland in München erfolgte bereits die erste Eröffnung in München-Moosach. In der Saarlouiser Straße vertrat unter anderem Manfred Bender, Ex-Profi der Bayern und der Sechziger, die Gofus.

Der Initiative hat bereits 264 Spiel- und Bolzplätze ermöglicht. Sie wird von Hauptsponsor VEKA sowie weiteren Partnern unterstützt, die auch bei den Turnieren mit von der Partie sind. So auch beim traditionsreichen Matchplay eines Teams der Gofus gegen eine Mannschaft der Wirtschaft. Auf der Golfanlage Rottbach siegte jetzt das Aufgebot um die 1990er Weltmeister Stefan Reuter und Raimond Aumann mit 13:7. In den beiden vorangegangenen Jahren hatte noch die Wirtschaft gewonnen.