Goff überragt, St. Brown toppt eigenen Rekord: Detroit fertigt Denver ab

Nach zuletzt eher bescheidenden Auftritten zündeten die Detroit Lions gegen die Denver Broncos ein Feuerwerk ab: Mit dabei Amon-Ra St. Brown, der seinen eigenen deutschen Rekord toppte. Und Quarterback Jared Goff.

Dabei sah es im ersten Viertel zunächst nach einer Fortsetzung der sportlichen Misere nicht danach aus, als wenn die Lions aus ihrer zuletzt gezeigten Lethargie erwachen würden. Keinen einzigen Punkt konnten sie gegen Denver erzielen. Einzig positiver Aspekt: Auch auf Seiten der Broncos stand die Null.

Im zweiten Viertel dann liefen die Lions aber heiß: Verantwortlich dafür war zunächst Quarterback Jared Goff, der binnen 15 Minuten drei saubere Touchdown-Pässe über 18 Yards für Tight End Sam LaPorta, über 9 Yards für Running Back Jahmyr Gibbs sowie über 15 Yards für Wide Receiver Amon-Ra St. Brown servierte.

Zwar kamen die Broncos nach der Pause gleich in ihrem ersten Drive zu ihrem ersten Touchdown, doch die Lions waren nun nicht mehr aufzuhalten. Besonders Goff und LaPorta fanden Spaß aneinander, der Spielmacher Detroits fand den Rookie noch zweimal in der Endzone für zwei weitere Touchdowns. Zudem erlief auch Gibbs noch seinen zweiten Touchdown, sodass am Ende ein ebenso spektakulärer wie souveräner 42:17-Sieg der Lions stand. Detroit festigte mit einer Bilanz von zehn Siegen bei vier Niederlagen seine Spitzenposition in der NFC North und fand rechtzeitig vor dem Gipfeltreffen am kommenden Spieltag gegen Verfolger Minnesota Vikings (7:7) wieder in die Erfolgsspur zurück.

Goff und LaPorta überragen - Neuer deutscher Rekord für St. Brown

Besonders dank Goff und LaPorta. Goff war insgesamt fünf Touchdownpässe und keine einzige Interception und brachte 24 seiner 34 Würfe für 278 Yards an den Mann. Mit 134,6 erreichte er sein bisher besten Passer-Rating in dieser Saison. LaPorta fing bereits neun Touchdownpässe - noch nie fing ein Tight End in seiner ersten Saison mehr Touchdowns für die Lions. Auf der anderen Seite trug aber auch die Defense zum souveränen Sieg bei - besonders Safety Ifeatu Melifonwu. Der 24-Jährige kam am Ende auf einen Sack, sechs Tackles, zwei Quarterback-Hits, zwei abgefangenen Pässen und einen Fumble.

Bei all den Glanzleistungen ging fast unter, dass St. Brown mit seinem einzigen Touchdown der Partie einen neuen deutschen NFL-Rekord aufstellte: Denn es war bereits seit siebter Touchdown in dieser Saison, damit hat er seinen eigenen Rekord aus den beiden vorangegangenen Spielzeiten getoppt. Bei noch drei ausstehenden Spielen der Regular Season kann er seine Bestmarke sogar noch ausbauen.

St. Brown selbst hat sein persönliches Ziel noch nicht erreicht. "Ich bin noch nicht fertig", sagte er. "Es hat sich so angefühlt, als können wir machen, was wir wollen. Wir waren alle in einem Tunnel in der Offensive, das hat Spaß gemacht", sagte Quarterback Goff.

Steelers-Misere setzt sich fort - Colts wahren Play-off-Chancen

Im zweiten Spätspiel fand die Misere der Pittsburgh Steelers eine Fortsetzung: Das mit den New England Patriots erfolgreichste Team der Super-Bowl-Ära unterlag gegen die Indianapolis Colts mit 13:30 und musste zum dritten Mal in Folge den Platz als Verlierer verlassen. Während die Colts (8:6) mit dem fünften Sieg aus den vergangenen sechs Partien ihre Play-off-Chancen in der AFC South wahrten, fielen die Steelers mit einer Bilanz von 7:7 in der umkämpften AFC North auf den letzten Platz zurück.

Dabei verloren die Colts in der Partie sowohl ihren Top-Receiver Michael Pittman Jr. mit einer Gehirnerschütterung als auch ihren besten Running Back Zach Moss mit einer Armverletzung. Stamm-Quarterback Anthony Robinson konnte ebenso wie Jonathan Taylor, der Top-Rusher der Saison 2021, erneut nicht spielen. Doch sowohl Robinson-Ersatz Gardner Minshaw (18/28 Pässe für 215 Yards, drei Touchdowns, keine Interception) als auch die jungen Running Backs Trey Sermon (24 Jahre) mit 88 Yards und Tyler Goodson (23 Jahre) sprangen in die Bresche.

"Ich denke, immer wenn man so gute Spieler verliert, ist es nicht einfach, sie Eins-zu-eins zu ersetzen", sagte Minshew nach der Partie. "Jeder einzelne muss sich dann steigern, und ich denke, das haben wir heute in vielen Bereichen getan."

