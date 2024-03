Götzes Zahlen liefern eine klare Botschaft

Mario Götzes Status in der laufenden Saison variiert ebenso wie seine Position auf dem Feld. Wo also ist er am wertvollsten? Seine Statistik spricht eine deutliche Sprache.

Insgesamt betrachtet erlebt Mario Götze (31) im Trikot der Eintracht bis dato eine durchwachsene Saison. Im vorletzten Heimspiel gegen Wolfsburg (2:2) blieb der Weltmeister von 2014 sogar 90 Minuten lang außen vor, beim folgenden 2:1-Sieg in Heidenheim war ihm mit einem elfminütigen Kurzeinsatz ebenfalls nur eine Nebenrolle beschieden. Wieder eine Woche später: Das fulminante Comeback in der Anfangself. Beim jüngsten 3:1 über die TSG Hoffenheim lieferte Götze nicht nur wegen eines Tores und eines Assists eine Gala-Vorstellung ab, avancierte mit der kicker-Note 1,5 zum Spieler des Spiels. Zugleich wurde deutlich: Götzes Wert für die Mannschaft ist nicht zuletzt abhängig von seiner jeweiligen Position.

Bei der Eintracht gelingen nur Chaibi mehr Torschussvorlagen im Schnitt

Wettbewerbsübergreifend lief Götze in dieser Saison zehn Mal als Bestandteil der Doppelsechs auf, 16 Mal in einer offensiveren Mittelfeldrolle. Dass er dort besser zur Geltung kommt als zentral vor der Abwehr, lässt sich auch aus der Partie gegen Hoffenheim ableiten, in der Ellyes Skhiri den alleinigen Sechser gab hinter den beiden Achtern Götze und Hugo Larsson. Zugleich belegt der Blick auf Götzes persönliche Saisonstatistik, was Sportvorstand Markus Krösche so auf den Punkt bringt: "Mario kann als sehr intelligenter Spieler verschiedene Positionen bekleiden. Aber offensiv hilft er uns natürlich extrem." Beispielsweise durch den hervorragenden Wert von 2,4 Torschussvorlagen pro 90 Minuten. Knapp übertroffen wird er teamintern in dieser Beziehung lediglich durch Fares Chaibi (2,5). Ansonsten kommt kein Teamkollege auch nur annähernd an zwei Torschussvorlagen pro Spiel heran.

Auf der Doppelsechs sprechen die Werte für Skhiri und Larsson

Auch Götzes Passquote von 82,1 Prozent als Offensiv-Akteur sticht heraus. Kein weiterer Frankfurter Offensivspieler mit mindestens zehn Startelfeinsätzen kann eine über 80-prozentige Passquote nachweisen, so etwa Aurelio Buta (78,3 Prozent), Dina Ebimbe (79,1 Prozent), Ansgar Knauff (66,1 Prozent) oder Chaibi (72,8 Prozent). Zum Vergleich: Auf der Doppelsechs kann Götzes Passquote von 79,3 Prozent nicht mithalten mit jener von Skhiri (84,8 Prozent) oder gar Larsson (88,9 Prozent). Beide Konkurrenten fangen als Sechser auch mehr Pässe ab als Götze. Andererseits sind dessen 7,7 Balleroberungen pro 90 Minuten im Frankfurter Vergleich auf der Sechs sehr gut. Skhiri verzeichnet 7,2 und Larsson 6,9 Balleroberungen pro Spiel. Dies wäre jedoch der einzige Teilaspekt, der bei freier Personalauswahl für Götze als Sechser spräche. Die von Trainer Dino Toppmöller schwärmerisch zitierten "Mario-Götze-Sachen" gelingen dem Routinier weiter vorne. Und dort dürfte Götze auch am Sonntag an alter Wirkungsstätte in Dortmund für die SGE unverzichtbar sein.