Götze will Nationalspieler bleiben: "Wenn Flick anruft, komme ich"

Mit dem Wechsel von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer machte Mario Götze alles richtig. Der Weltmeister von 2014 spielte eine bärenstarke Hinserie und könnte auch im weiteren Saisonverlauf ein entscheidendes Puzzleteil für den erneuten Einzug in die Champions League sein.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über Götze spricht. "Mario ist ein außergewöhnlicher Fußballer, der uns auf ein anderes Level gehoben hat. Mit seiner Qualität, gerade was den letzten Ball und Lösungen auf engem Raum angeht, ist er einer der Besten in der Bundesliga", betont der 42-Jährige.

Götze selbst drückt sich zurückhaltender aus: "Ich versuche einfach, ein Puzzleteil zu sein für die Mannschaft, den Trainer und das Gesamtkonstrukt. Mit meinen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren will ich der Mannschaft dabei helfen, erfolgreich zu. Das ist in den letzten sechs Monaten gelungen. Ich bin sehr happy, wie es gelaufen ist."

Wettbewerbsübergreifend kam er 22-mal zum Einsatz, meist stellte ihn Trainer Oliver Glasner halblinks im offensiven Mittelfeld auf. Götze ist kein Spieler, dessen Wert sich allein an den direkten Torbeteiligungen (zwei Tore, fünf Assists) bemisst. Mindestens ebenso wichtig ist, dass er über ein hervorragendes Raumverständnis verfügt, fast immer anspielbar ist und mit einer schnellen Drehung oder einem cleveren Pass Situationen auflösen kann. Die Mitspieler wissen, dass sie ihm wie auch Daichi Kamada selbst in Bedrängnis den Ball zuspielen können, ohne sofort einen Ballverlust befürchten zu müssen.

Außergewöhnlich ist zudem, wie fit Götze mit seinen 30 Jahren ist, ligaweit absolvierte er die meisten intensiven Läufe (1307). "Ich fühle mich gut, bin gesund, kann jedes Spiel machen, trainieren und habe eine gute Mischung gefunden. Das spiegelt sich in den Zahlen wider", erklärt der Routinier. Auch der generelle Wohlfühlfaktor dürfte zu seiner starken Performance beitragen: "Ich fühle mich super wohl in der Stadt, in der Mannschaft, im Verein, mit den Fans und mit allem, was hier so wächst. Das ist sehr positiv - und das sah man auch auf dem Spielfeld. Das Gesamtpaket war super, ich bin sehr happy, wie die letzten sechs Monate gelaufen sind."

Gemischte Gefühle zur WM

Auf die WM in Katar blickt er hingegen mit gemischten Gefühlen zurück. "Über das Sportliche brauchen wir nicht zu reden, das war für alle sehr enttäuschend. Nach fünf Jahren wieder bei der Nationalmannschaft und einer WM dabei zu sein, war für mich aber sehr positiv", rekapituliert Götze. Etwas mehr Einsatzzeiten hatte er sich allerdings schon erhofft, gegen Japan und Costa Rica kam er lediglich als Joker in der Schlussphase rein, gegen Spanien saß er 90 Minuten draußen.

"Ich hätte gerne mehr gespielt, vor allem mit dem Wissen, dass du nicht jedes Jahr eine Weltmeisterschaft spielen kannst", sagt Götze. Er weiß aber auch: "Nach fünf Jahren, in denen ich nicht bei Nationalmannschaft war, wieder eine gewisse Rolle zu finden, war von Anfang an nicht so leicht. Wir hatten kaum eine Vorbereitung, es kamen viele Faktoren zusammen. Es war auch für den Bundestrainer nicht so leicht, eine eingespielte Mannschaft zu finden, die auf den Punkt da ist. Für mich persönlich war es aber gut, wieder in diesem Kreis dabei zu sein."

Ein Rücktritt aus der Nationalelf ist für ihn kein Thema. "Wenn Hansi Flick mich anruft und fragt, komme ich", erklärt der Stratege, bei der EM 2024 in Deutschland würde er gerne auflaufen: "Klar hat man dieses Ziel, das ist das nächste große Turnier. Das wäre super schön. Aber der Fußball ist so schnelllebig …" Götze hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt, er weiß, wovon er spricht und wie schnell aus Lob Kritik werden kann. "Du musst jede Woche, jeden Monat abliefern, um dann zu den besten Spielern zu gehören und zur Nationalmannschaft zu gehen."

Auch auf Vereinsebene kann sich der Wind schnell drehen. "Das Komplettpaket, das wir alle drei Tage abgeliefert haben, war sehr beeindruckend. Auch in der Champions League in einer nicht so einfachen Gruppe weiterzukommen, war gigantisch. Die Ausgangssituation ist sehr gut. Aber wir wissen, es kann schnell gehen, gleich in der ersten Woche haben wir drei Spiele", sagt Götze vorausschauend.

Zum Auftakt kommt mit Schalke noch ein vermeintlich einfacher Gegner, anschließend spielt Frankfurt aber beim Zweiten Freiburg und beim Spitzenreiter Bayern München. Das Verteidigen von Platz 4 sei zwar realistisch, glaubt Götze, gibt aber zu bedenken: "Wir müssen bis Ende Mai auf diesem Niveau spielen, das ist eine große Challenge und mit harter Arbeit verbunden."