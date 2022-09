Götze mit intensiven Läufen: Eintrachts Regisseur thront an der Ligaspitze

Beim 4:0 gegen Leipzig zeigte die Eintracht eine von A bis Z bärenstarke Leistung. Mario Götze avancierte zum besten Mann auf dem Platz. Neben aller fußballerischen Brillanz überzeugte der 30-Jährige auch mit erstaunlichen Laufwerten.

Am Samstagabend zeigte Götze seine bislang beste Performance im Eintracht-Trikot. Beim Sieg über Leipzig bewegte sich der Zehner geschickt in den Räumen, war permanent anspielbar und agierte als Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Hessen. Nach den spektakulären 90 Minuten hatte er in seiner Mannschaft die meisten Ballkontakte (79).

Außerdem war er mehr gelaufen als alle anderen Spieler auf dem Feld (11,5 Kilometer). Was sich schon in der Vorbereitung andeutete, wird jetzt durch Zahlen belegt: Der Neuzugang aus Eindhoven ist topfit. Mit 451 intensiven Läufen steht Götze ligaweit auf Platz 1 vor Leipzigs David Raum (431) und Dortmunds Marco Reus (425).

Mitspieler schwärmen von Götze und Kamada

Gegen Leipzig war Götze zudem an zwei Toren entscheidend beteiligt: Das 1:0 leitete er mit einer Flanke auf Randal Kolo Muani ein, Tutas 3:0 ging ein strammer Schuss des Weltmeisters voraus. In dieser Verfassung ist Götze wie auch sein linker Nebenmann Daichi Kamada der erhoffte Unterschiedsspieler. "Es macht große Freude, mit den Jungs zu spielen. Für mich als Stürmer ist das eine tolle Sache", schwärmt Kolo Muani und lobt das "Passtiming" der beiden.

Linksverteidiger Christopher Lenz erläutert: "Sie geben dir eine gewisse Ruhe. Wenn du den Ball unter Druck bekommst, weißt du, dass du die beiden immer in deiner Nähe findest und anspielen kannst. Wenn sie Druck haben, drehen sie sich einfach raus, ändern die Richtung ein-, zweimal und haben dann wieder so viel Platz, dass sie den Ball spielen können. Das machen sie unglaublich gut."

Da gegen Leipzig auch die Defensive sehr gut funktionierte - die Gäste kamen nur zu einer Torchance - ist die Eintracht bestens gerüstet für die Premiere in der Champions League gegen Sporting Lissabon am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Portugiesen sind keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, das dürfte der Eintracht entgegenkommen. Wenn Götze und Kamada abermals in die Zauberkiste greifen, könnte es am Mittwochabend das nächste Spektakel geben. Julian Franzke