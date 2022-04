Götze: "Ich hätte nach Liverpool wechseln sollen"

Unter Jürgen Klopp feierte Mario Götze einst sein Profidebüt, 2016 hätten beide fast noch einmal zusammengefunden. Heute spricht Götze von einer Fehlentscheidung.

Will mit der PSV Eindhoven ins Conference-League-Halbfinale einziehen: Mario Götze. Getty Images

Bei Arsenal, Chelsea, Manchester City und Tottenham hat Mario Götze in seiner Karriere schon gespielt, heute Abend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt er im Viertelfinalhinspiel der Europa Conference League erstmals bei Leicester City an. Dabei hätte er vor rund sechs Jahren selbst Premier-League-Profi werden können.

Als 2016 sein Abschied vom FC Bayern näher gerückt war, hatte sich auch Jürgen Klopp an ihn erinnert. Unter dem einstigen BVB-Trainer, der zu jener Zeit gerade seine Ära beim FC Liverpool begonnen hatte, war Götze als 17-Jähriger Bundesligaprofi geworden. "Wir stehen immer noch in Kontakt und haben damals darüber gesprochen, dass ich nach Liverpool komme", verriet Götze im Interview mit der "Daily Mail".

Dass er stattdessen zu Borussia Dortmund zurückkehrte, hält er im Rückblick für eine Fehlentscheidung. "Wenn man mich jetzt fragt - ja, ich hätte ganz sicher nach Liverpool wechseln sollen. Ich habe einfach eine falsche Entscheidung getroffen, aber ich bereue sie nicht."

Die WM hat Götze noch nicht abgeschrieben

Klopp habe den "größten Einfluss" auf seine Karriere gehabt, so Götze. "Er kann sehr fordernd sein. Er kann dein Freund sein, aber gleichzeitig auch sehr streng. Das pusht dich zu großen Leistungen. Das ist das, was mit mir damals passiert ist, und das ist das, was nun mit Liverpool passiert."

Götze dagegen kämpft mit der PSV Eindhoven um - etwas kleinere - Titel und zeigt sich auch mit 29 Jahren ungebrochen motiviert: "Wenn ich auf meine letzten zwölf Jahre zurückblicke, habe ich immer gern auf diesem Niveau gespielt. Ich bin es gewohnt, in der Champions League und um Titel mitzuspielen." Das gefalle ihm immer noch.

Und selbst die WM im November hat er noch nicht abgeschrieben. "Ich muss gut spielen und fit sein. Wenn es passiert, bin ich glücklich, aber ich werde es nicht erzwingen. Das Wichtigste ist, gut zu spielen und Spaß zu haben. Dann weiß man nie."