Physisch befindet sich die Eintracht bereits zu Beginn des Trainingslagers in einer Top-Verfassung. Trainer Oliver Glasner ist von den beim Testspiel gegen Leipzig (4:2) gemessenen Fitnesswerten positiv überrascht. Ein exemplarisches Lob gibt es für Mario Götze.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar verbrachte Götze seinen Familienurlaub dort, wo die Eintracht nun auch ihr Quartier bezogen hat: in Dubai. Der Sport kam dabei trotz aller Verlockungen nicht zu kurz. Das dokumentieren allein die auf Götzes Social-Media-Kanälen veröffentlichten Fotos, die ihn unter anderen beim Sport mit Tennisstar Alexander Zverev zeigen. "Die Jungs sind hochprofessionell. Mario Götze hat seine Zeit nicht nur in Malls und am Strand verbracht. Er hat sehr gewissenhaft trainiert", lobt Glasner.

Den gläsernen Profi gibt es längst auch bei Testspielen, weshalb der Coach genau nachvollziehen kann, wie viel jeder einzelne Spieler gegen Leipzig (4:2) gelaufen und gesprintet ist. Da er zur Halbzeit komplett durchwechselte, standen die meisten Profis 45 Minuten auf dem Feld. "Ich bin überrascht, wie weit die Jungs schon wieder sind. Es gibt Spieler, die in einer Hälfte über sechs Kilometer gelaufen sind. Auch wenn man die Zahl der Sprints auf 90 Minuten hochrechnet, ist das fast mehr als in einem Bundesligaspiel. Ich bin selbst positiv überrascht, dass das nach unseren relativ knackigen Trainingseinheiten möglich war", erklärt der Trainer.

Götzes bemerkenswerte Werte

Auch Götze lief in 45 Minuten über sechs Kilometer - und ist ohnehin ein Phänomen. Obwohl der Spielgestalter mit seinen 30 Jahren in der Bundesliga zum älteren Semester zählt, absolvierte er 1307 intensive Läufe - mehr als jeder andere Spieler. Bei der Gesamtlaufleistung steht er mit 164,7 Kilometern ligaweit auf Rang 4. Diese Werte sind umso bemerkenswerter, da Frankfurt in drei Wettbewerben gefordert ist und in den vielen englischen Wochen wenig Zeit zur Regeneration blieb.

"Nicht die physische, sondern die mentale Belastung ist das Problem", meint Glasner. Im Vergleich zu anderen Sportarten sei die Wettkampfphase außergewöhnlich lang. "Im Fußball ist das Problem nicht die Anzahl der Spiele. Problematisch ist, dass du nie eine längere Pause bekommst. Es heißt immer, die NHL und die NBA spielen 82 Partien im Grunddurchgang, ja, aber die haben auch vier Monate Sommerpause", sagt der Coach und zieht noch einen weiteren Vergleich: "Skifahrer in Österreich haben zwei Monate frei, vier Monate Vorbereitung, und dann fahren sie vielleicht vier oder fünf Monate. Hinterher sagen Sie: 'Boah, ich bin kaputt, ich brauche Urlaub.' Im Fußball dauert die Wettkampfperiode zehn Monate. Du hast zwei Monate für den Urlaub und die Vorbereitung, das ist das Einzigartige im Vergleich zu allen anderen Sportarten."

"Das zehrt und ist wahnsinnig anstrengend"

Irgendwann hole das die Spieler ein, auch im mentalen Bereich: "Das zehrt und ist wahnsinnig anstrengend." Umso wichtiger ist, dass die physischen Voraussetzungen stimmen. Da ist nicht nur Götze ein leuchtendes Vorbild.