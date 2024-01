Götze erklärt Essener Stil: "Generell ein bisschen Spiel mit dem Feuer"

Nach abgesessener Gelbsperre ist Felix Götze zurück in der Abwehr von Rot-Weiss Essen. Götze hatte Spaß gegen Viktoria Köln - und RWE seinen Stabilisator wieder an Bord.

Glaubt man den Worten von Felix Götze, dann war der dritte Treffer von Rot-Weiss Essen gegen Viktoria Köln nichts Besonderes. "Den macht er zehnmal in der Woche so", sagte der 25-Jährige bei "MagentaSport" über den Torschützen Thomas Eisfeld.

Dabei konnte sich der Treffer zum 3:1-Endstand sehen lassen: Eisfeld nahm Ron Berlinskis wohltemperierten Pass quer über das Feld direkt, traf den Ball ideal und versenkte ihn ins rechte untere Eck. Doch Götze kennt seinen Mitspieler und erklärte: "Tommy Eisfeld macht das jedes Mal so. Das hat er von Thierry Henry gelernt, hat er gesagt."

Essen ist zu Hause stark und schwächelt ohne Götze

In Essen lernt man offenbar von den Großen und zumindest daheim spielte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski zuletzt groß auf: Das 3:1 gegen die Kölner war der dritte Heimsieg in Folge, keine Mannschaft der 3. Liga punktet zuhause so kräftig wie die Essener (26 Zähler).

Ins neue Jahr gestartet war Essen jedoch mit einer Niederlage: Mit 1:2 verlor man gegen Erzgebirge Aue. Götze musste gelbgesperrt zuschauen - und der Mannschaft fehlte ihr Stabilisator. Insgesamt vier Spiele verpasste Götze in dieser Saison, drei davon gingen verloren.

Mit Götze hat Essen also gegen Köln gewonnen - und Götze hatte Freude: "19 Uhr hier an der Hafenstraße - es gibt einfach nichts Schöneres. Im Spiel hatten wir ein, zwei Situationen, die wir gut gelöst haben. Es hat einfach Spaß gemacht, heute Fußball zu spielen."

Götze: "Mit so einer Leistung ist viel möglich in den nächsten Wochen."

Eine Situation konnten Götze und seine Hintermannschaft nicht lösen: Ein zu kurzer Rückpass resultierte im Kölner Anschlusstreffer. Doch Götze verteidigt die Spielweise: "Bei uns ist generell ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Da passieren manchmal auch Fehler wie heute", so der Defensivmann. "Aber wir wollen das so durchziehen und wissen, dass wir das lösen können, wenn wir uns konzentrieren. Das haben wir heute richtig gut gemacht."

Götze sprach von einer "richtig geilen Leistung", durch die Essen zumindest vorübergehend auf Platz vier rückte - punktgleich mit dem Relegationsrang. Wohin kann das noch führen? "Wir gucken natürlich von Spiel zu Spiel", übte sich Götze zunächst im Abspulen von Floskeln. "Aber mit so einer Leistung wie heute - wenn wir uns dann noch öfter belohnen, ist auf jeden Fall viel möglich in den nächsten Wochen."

Wer von Spiel zu Spiel schaut, blickt bei Essen bereits auf den kommenden Sonntag. Nach der Partie gegen Köln dürfte die Vorfreude groß sein. Einziger Haken: Die Partie findet nicht im geliebten Stadion an der Hafenstraße statt, sondern auswärts. Ab 13.30 Uhr (LIVE! bei kicker) gastiert RWE bei Preußen Münster.