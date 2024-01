Götze, de Ligt, Neuhaus: Für diese Bundesliga-Spieler zählt es jetzt

1. FSV Mainz 05: Ludovic Ajorque

Keiner bei Mainz 05 sehnt sich so nach einem Erfolgserlebnis wie Ludovic Ajorque. Nach seinen sechs Rückrundentoren im Frühjahr 2023 herrscht schon länger Sendepause. Am 1. Spieltag verschoss er bei Union (1:4) gleich zwei Elfmeter, in der laufenden Runde traf er bisher nur einmal ins Schwarze, was beim 1:2 in Augsburg jedoch nicht einmal zum Punktgewinn reichte. Seinen Stammplatz im Sturm hat Ajorque verloren. IMAGO/Kessler-Sportfotografie