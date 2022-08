Göttlicher kommt aus Aue: Würzburg reagiert auf Wegmann-Ausfall

Die Würzburger Kickers reagieren auf die Verletzung von Abwehrspieler Marius Wegmann und leihen Felix Göttlicher von Erzgebirge Aue aus.

Die Würzburger Kickers haben in der Defensive nachjustiert und auf den verletzungsbedingten Ausfall von Neuzugang Marius Wegmann (23) reagiert, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen wird. Von Erzgebirge Aue kommt per Leihe für diese Spielzeit Felix Göttlicher (20) an den Dallenberg.

"Felix ist ein körperlich robuster Spieler, der uns nach dem Ausfall von Marius Wegmann eine weitere Alternative im Abwehrzentrum bietet", so Sportdirektor Sebastian Neumann auf der Vereinshomepage der Kickers, der sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit bei Erzgebirge Aue bedankt.

Der gelernte Innenverteidiger "musste nicht lange überlegen, als die Anfrage aus Würzburg kam". Nach seinem ernüchternden Start bei Erzgebirge Aue - Göttlicher seit seinem Wechsel Anfang Juli von Unterhaching nach Aue ohne Einsatzminute in der 3. Liga - habe er nun richtig Lust, der Mannschaft mit seinen Stärken weiterzuhelfen und gemeinsam eine erfolgreiche Zeit zu gestalten.

Die erste Möglichkeit, seine Stärken einzubringen, erhält der 20-Jährige am Freitag, wenn die Würzburger Kickers seinen Ex-Verein Haching zum Topspiel empfangen.